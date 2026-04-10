Tehnologia care promite să schimbe industrii

NovoViz valorifică senzori avansați de tip SPAD (single-photon avalanche diodes), capabili să detecteze fotoni unici și să creeze imagini detaliate chiar și în condiții de lumină extrem de slabă. Această inovație deschide noi perspective în industrii cruciale, precum imagistica medicală, sectorul auto (de exemplu, pentru sisteme LiDAR dedicate mașinilor autonome), securitatea și chiar explorarea spațială, domenii unde tehnologiile convenționale întâmpină limite majore.

„Tehnologia noastră poate deveni un standard industrial, datorită performanțelor superioare în captarea imaginilor în medii dificile”, afirmă Andrada Muntean, CEO al NovoViz.

Românii din spatele proiectului

La baza succesului NovoViz stau doi români: Andrada Muntean, care ocupă poziția de CEO, și Andrei Ardelean, CTO al companiei. Ambii au absolvit studii universitare în Elveția, unde au acumulat experiență în cercetare avansată. Tehnologia dezvoltată de aceștia a fost rezultatul a peste un deceniu de muncă în laboratoarele EPFL.

„Am ales să ne stabilim în Elveția pentru a beneficia de infrastructura de cercetare și de accesul la programe de finanțare și parteneriate industriale unice în Europa”, explică Andrei Ardelean.

Finanțări strategice și recunoaștere internațională

Pentru a accelera trecerea de la cercetare la comercializare, NovoViz a atras finanțare din surse diverse, inclusiv granturi și programe de sprijin pentru startup-uri. Printre cele mai importante contribuții financiare se numără:

Venture Kick: aproximativ 150.000 CHF;

Fondation pour l’Innovation et la Technologie: circa 100.000 CHF;

Granturi inițiale și sprijin din partea EPFL Startup Launchpad.

În total, compania a obținut aproximativ 1,9 milioane de dolari în primul an de activitate, o sumă considerabilă care reflectă încrederea investitorilor în potențialul tehnologiei dezvoltate.

De la laborator la piața globală

Modelul urmat de NovoViz este unul specific startup-urilor europene din domeniul deep-tech: pornire din cercetare academică, validare prin granturi și acceleratoare, urmată de atragerea de capital privat. Startup-ul se află acum într-o etapă de dezvoltare accelerată, concentrându-se pe rafinarea produsului și pe validarea aplicațiilor comerciale.

Obiectivul final al NovoViz este ambițios: transformarea tehnologiei imagisticii cu un singur foton într-un standard industrial global, cu aplicații care pot redefini mai multe industrii strategice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE