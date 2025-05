Doi supraviețuitori ai atentatului cu bombă de la Manchester Arena din 2017, de la concertul Arianei Grande, s-a numărat printre răniți, pe 26 mai, când o mașină a intrat în mulțimea de fani ai lui FC Liverpool. În total, 79 de persoane au fost rănite, 11 se aflau încă în spital, miercuri.

Martorii oculari au povestit scenele de panică, atunci când vehiculul condus de un bărbat de 53 de ani, ulterior arestat, a intrat în mulțime. Parada a fost oprită imediat, iar drumurile din jur au fost blocate, poliția a inițiat o anchetă cu privire la incident.

Suspectul, căsătorit și cu 3 copii adolescenți, rămâne în arest, după ce anchetatorilor li s-a acordat timp suplimentar pentru a-l interoga. Mandatul de arestare expiră azi. Incidentul nu e tratat ca atentat terorist

Frankie, 24 de ani, unul dintre răniți, a declarat, pentru Daily Mail: „am fost la concertul de pe Manchester Arena, am scăpat din atentatul cu bombă cu 22 de morți și 120 de răniți. Acum, mașina a intrat în mine și am căzut pe jos. Totul e în ceață. Am tăieturi și vânătăi”.

Frankie a mai spus: „Voi fi bine, dar sunt o mulțime de oameni cu răni mai grave decât mine”.

De asemenea, Robby Potter, unul dintre oamenii grav răniți care au supraviețuit atentatului cu bombă de la Manchester Arena, a fost și el prezent la parada de la Liverpool.

Suporterul din Wirral al „Cormoranilor” a povestit că a fost la „câteva secunde” distanță de „carnagiu”: „Tremur și acum când vorbesc despre asta”.

