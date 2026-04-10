Probleme financiare majore

Casa de modă se confruntă cu provocări financiare semnificative, acumulând datorii de aproximativ 450 de milioane de euro. Scăderea cheltuielilor în sectorul de retail de lux, mai ales pe piața chineză, a avut un impact profund asupra afacerii. În acest context, Alfonso Dolce, fratele lui Domenico și actualul director executiv al companiei, a preluat și funcția de președinte.

„Nu este un secret faptul că brandul are datorii semnificative”, a declarat Priya Raj, expertă în modă. Ea a adăugat că firma, deținută privat, este în continuare controlată de Stefano Gabbana și Domenico Dolce, fiecare având o participație de 40%. „Nu suntem încă siguri ce se va întâmpla cu această structură în viitor”, a adăugat Raj.

Planuri de redresare și extindere

Pentru a face față dificultăților financiare, Dolce & Gabbana a început discuții cu creditorii și a apelat la un consultant financiar. Într-un comunicat emis recent, compania a precizat că negocierile cu băncile sunt „în desfășurare” și nu a oferit alte detalii. Raj a sugerat că un investitor minoritar sau un parteneriat strategic ar putea fi soluții posibile pentru redresarea afacerii.

Pe lângă încercările de a-și stabiliza situația financiară, Dolce & Gabbana explorează noi piețe, cum ar fi industria ospitalității și mobilierului. Un exemplu al acestei diversificări este colecția recent lansată, care include articole precum o vază de porțelan cu imprimeu leopard, cu un preț de 1.084 de lire sterline (1,244 euro).

Controverse și imaginea brandului

De-a lungul anilor, Dolce & Gabbana a fost implicată în mai multe controverse, dar a reușit să își păstreze poziția pe piața de lux. „Chiar și într-o piață obsedată de luxul discret, atmosfera lor siciliană sexy a depășit tendințele și și-au construit un cult pentru ea”, a spus Raj.

Ultimul scandal major a avut loc la Săptămâna Modei de la Milano, unde prezentarea de modă masculină toamnă/iarnă a fost criticată pentru lipsa diversității etnice în rândul modelelor. Criticile au culminat cu o postare pe rețelele de socializare a Bellei Hadid, care a condamnat public brandul.

Istoria unui imperiu al modei

Fondată la Milano, Dolce & Gabbana a devenit rapid un nume de referință în industria modei, atrăgând atenția unor vedete de talie mondială. Un moment definitoriu în ascensiunea brandului a fost colaborarea din anii 1990 cu Madonna, care a purtat creațiile lor în turneul „The Girlie Show” din 1993, promovând albumul „Erotica”.

De-a lungul timpului, Dolce & Gabbana a reușit să îmbine design-ul provocator și senzual cu produse accesibile, precum ochelari de soare sau parfumuri, destinate publicului larg.

Într-un comunicat oficial, compania a descris plecarea lui Stefano Gabbana din funcția de președinte ca fiind „parte a unei evoluții naturale a structurii sale organizaționale și a guvernanței”.

