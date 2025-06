Fritz a explicat că de peste un an aşteaptă rezolvarea dosarului său de cetăţenie română, fără a primi informaţii clare despre stadiul acestuia.

„Stau la coadă pentru un dosar care nu ştiu unde este şi nimeni nu îl poate lămuri. Asta mă face să mă simt în fiecare zi un pic mai român”, a declarat el.

La congresul USR, Fritz a vorbit despre eforturile sale de a învăţa limba română. El a început acest proces la vârsta de 19 ani, fără să cunoască niciun cuvânt înainte.

„Da, nu am avut privilegiul să mă nasc aici, nu am avut norocul să învăţ această limbă grea ca limbă maternă, am învăţat-o la 19 ani”, a mărturisit preşedintele USR.

Dominic Fritz a abordat şi criticile primite din cauza originii sale, a subliniat efortul depus pentru a stăpâni limba română şi a îndemnat la o utilizare constructivă a acesteia.

„De aceea, spun tuturor haterilor care îmi zic „Marş!”, care mă înjură şi mă ameninţă pentru că sunt român adoptat, nu născut, folosiţi limba română, în primul rând corect şi în al doilea rând folosiţi-o pentru a construi, pentru a învăţa, pentru a munci, nu pentru a mă ataca sau doar pentru că nu vă place că nu toţi arată ca voi”, a afirmat Dominic Fritz.

Preşedintele USR continuă să înveţe limba română, recunoscând că încă face greşeli şi caută cuvinte noi, după cum el a mărturisit.

Tot la congresul USR, Dominic Fritz a lansat un atac dur împotriva partidului AUR, spunând că această formațiune „vrea o Românie condusă de hoţi cu tricolorul în mână”.