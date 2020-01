De Petre Dobrescu,

Președintele american susține că e la curent cu epidemia de coronavirus izbucnită în Wuhan, capitala provinciei chineze Hubei, însă cea mai nouă postare a sa îl contrazice.

Lucrăm îndeaproape cu China și alții pentru (a controla) epidemia de coronavirus. Avem cinci cetățeni infectați în SUA, toți pe cale de însănătoșire. Donald Trump, pe Twitter:

Când a postat Trump pe Twitter, trecuseră deja ore bune de când se confirmase al șaselea caz de coronavirus în America, la Chicago, scrie businessinsider.com. Acolo, un bărbat a luat virusul 2019-nCov de la soția lui, revenită recent acasă dintr-o călătorie la Wuhan.

Conform Associated Press, Trump, care s-a declarat germofob, ar fi spus că numărul de bolnavi de coronavirus din SUA reprezintă “o problemă minoră” și că are încredere că SUA “vor reuși să țină sub control numărul îmbonăvirilor”.

Asta, în condițiile în care coronavirusul s-a răspândit deja în întreaga Chină, continentală și insulară, și alte 19 țări și a făcut 213 morți!

Numărul celor infectați a ajuns la aproape 10.000, iar Organizația Mondială a Sănătății a declarat joi seară ”urgență mondială”.

