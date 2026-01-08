Casa Albă afirmă că măsura a fost luată în urma unei revizuiri a tuturor organizaţiilor interguvernamentale internaţionale, convenţiilor şi tratatelor la care SUA sunt membru sau parte.

Aceste organizații promovează „politici climatice radicale, guvernanţă globală şi programe ideologice care intră în conflict cu suveranitatea şi puterea economică a Statelor Unite”, susține Casa Albă.

„Aceste retrageri vor pune capăt finanţării şi implicării contribuabililor americani în entităţi care promovează agende globaliste în detrimentul priorităţilor Statelor Unite sau care abordează probleme importante în mod ineficient, astfel încât banii contribuabililor americani să fie alocaţi în mod optim în alte moduri pentru a sprijini misiunile relevante”, insistă Casa Albă.

Conform unei liste publicate de Casa Albă, Donald Trump retrage SUA din organizații de combatere a schimbărilor climatice și de cooperare economică, precum Comisia pentru Cooperare de Mediu și Planul Colombo, organizații de combatere a amenințărilor hibride, precum Forumul Global pentru Contraterorism, Forumul Global pentru Expertiză Cibernetică sau Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală, din Comisia de la Veneția, un organ consultativ al Consiliului Europei, și din structuri ONU precum Comisia de Drept Internațional, Alianța ONU a Civilizațiilor, Fondul ONU pentru Democrație, Fondul ONU pentru Energie etc.

De la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte, acum un an, Donald Trump a încercat să reducă finanţarea SUA pentru ONU, a oprit implicarea țării sale în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, a prelungit suspendarea finanţării agenţiei palestiniene de ajutor umanitar UNRWA şi a părăsit agenţia culturală a ONU, UNESCO. De asemenea, președintele american intenționează să-și scoată țara din Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi din Acordul climatic de la Paris.

