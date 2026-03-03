Ordinul dat de Trump secretarului Trezoreriei SUA

„Spania s-a comportat îngrozitor”, a declarat Trump reporterilor în timpul unei întâlniri cu cancelarul german Friedrich Merz.

Președintele a adăugat că i-a cerut secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, să „întrerupă toate relațiile comerciale” cu Spania. „Vom întrerupe toate relațiile comerciale cu Spania. Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”, a declarat Trump.

Trump a amenințat mereu Spania cu tarife mari: „Îi vom face să plătească de două ori mai mult”

Nu este prima dispută a lui Trump cu Spania pe care o amenință cu tarife mai mari și diverse sancțiuni comerciale.

Republicanul a criticat și în vară Spania pentru că nu este dispusă să sprijine eforturile NATO de a crește semnificativ cheltuielile pentru apărare: „Sunt singura țară care nu vrea să plătească suma integrală”. Trump a adăugat că se va gândi la ceva, apoi a spus: „Știți ce vom face? Vom negocia un acord comercial cu Spania. Îi vom face să plătească de două ori mai mult.” De fapt, SUA pot negocia tarife doar cu întreaga Uniune Europeană.

Așezat lângă Trump în Biroul Oval, cancelarul german Friedrich Merz a adăugat, referindu-se la creșterea cheltuielilor NATO: „Așa cum a spus președintele, este corect, Spania este singura care nu este dispusă să accepte acest lucru. Și încercăm să îi convingem că acest lucru face parte din securitatea noastră comună.”

Cine câștigă mai mult din schimburile comerciale ale SUA cu Spania

În 2025, SUA au schimbat bunuri în valoare de 47,5 miliarde de dolari cu Spania, potrivit datelor Biroului de Recensământ al SUA. SUA au exportat cu 4,6 miliarde de dolari mai mult în Spania decât au importat de acolo, ceea ce înseamnă că amenințarea comercială a lui Trump ar putea afecta mai mult companiile americane decât cele spaniole.

Trump a criticat anterior și Regatul Unit pentru că nu l-a ajutat în atacul contra Iranului: „Relația nu mai e ce a fost”

Donald Trump l-a criticat pe Keir Starmer pentru rolul său în atacurile americane asupra Iranului. Într-un interviu acordat publicației The Sun, Trump spune că prim-ministrul „nu a fost de ajutor. Nu am crezut niciodată că voi vedea așa ceva. Nu am crezut niciodată că voi vedea așa ceva din Marea Britanie”, relatează BBC.

Într-un interviu telefonic, Trump a adăugat: „Este foarte trist să constat că relația, evident, nu mai este ceea ce a fost odată”.

Luni, Starmer a declarat în Camera Comunelor că guvernul „nu crede în schimbarea regimului prin atacuri aeriene”. Marea Britanie nu a permis inițial Statelor Unite să folosească bazele britanice pentru a ataca Iranul, însă ulterior și-a deschis bazele pentru lovituri „defensive” asupra obiectivelor iraniene.

