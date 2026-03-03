Liderul SUA, supărat pe premierul britanic

Într-un interviu telefonic, Trump a adăugat: „Este foarte trist să constat că relația, evident, nu mai este ceea ce a fost odată”.

Luni, Starmer a declarat în Camera Comunelor că guvernul „nu crede în schimbarea regimului prin atacuri aeriene”.

Marea Britanie nu a permis inițial Statelor Unite să folosească bazele britanice pentru a ataca Iranul, însă ulterior și-a deschis bazele pentru lovituri „defensive” asupra obiectivelor iraniene.

Trump a declarat pentru The Sun: „Franța a fost extraordinară. Toți au fost extraordinari. Marea Britanie a fost mult diferită față de ceilalți”.

Marți dimineață, The Sun a dat publicității noi declarații ale lui Donald Trump, în care președintele american afirmă că relația dintre SUA și Marea Britanie „evident, nu mai este ceea ce a fost”.

Ce replică a primit

Ca replică, secretarul șef al cancelariei prim-ministrului, Darren Jones, declară că relația „rămâne una importantă”.

„Înțeleg că președintele a fost nemulțumit de faptul că nu am fost implicați în primul val de atacuri”, a declarat acesta pentru emisiunea BBC Breakfast.

Cu toate acestea, Jones a precizat că Marea Britanie „va angaja forțele armate britanice doar atunci când există o bază legală pentru a face acest lucru, un plan de acțiune clar și când acest lucru este în interesul țării noastre”.

Acesta a adăugat că relația dintre SUA și Marea Britanie rămâne aceeași din punct de vedere „operațional”, deoarece armatele celor două țări continuă să colaboreze strâns „chiar în acest moment”.

„Recunosc faptul că președintele a adoptat o viziune diferită… însă, așa cum am spus, personalul nostru militar colaborează acum în interesul cetățenilor britanici din regiune”, a mai adăugat acesta.

„Este o reflectare a relației noastre speciale și a modului în care cetățenii se așteaptă să colaborăm”. Declarația vine în contextul în care poziția Marii Britanii s-a nuanțat pe parcursul crizei: după un refuz inițial de a pune bazele britanice la dispoziția armatei SUA pentru ofensiva împotriva Iranului, guvernul de la Londra a cedat parțial, autorizând doar operațiunile catalogate drept „defensive”.

O „dezamăgire profundă”

Luni, Donald Trump și-a exprimat „dezamăgirea profundă” față de Keir Starmer, după ce premierul britanic a restricționat accesul forțelor americane la baza Diego Garcia pentru operațiuni împotriva Iranului. Într-un interviu acordat publicației The Telegraph, președintele SUA a subliniat gravitatea situației, afirmând că acest refuz reprezintă o ruptură fără precedent în tradiția de cooperare dintre cele două state.

Tensiunile legate de utilizarea bazei Diego Garcia au condus la o schimbare de poziție la Washington: președintele nu mai sprijină acordul semnat de Keir Starmer privind Insulele Chagos. Planul premierului de a transfera proprietatea teritoriului către statul Mauritius, păstrând doar dreptul de închiriere pentru baza militară, a pierdut astfel un aliat extern critic.



