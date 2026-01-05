„Urmărim acesst lucru foarte îndeaproape. Dacă ei încep să omoare oameni, aşa cum au făcut în trecut, cred că vor fi loviţi dur de către Statele Unite”, a transmis liderul republican de la Casa Albă.

Protestele au început pe 28 decembrie, la Teheran, când comercianţi şi-au închis magazinele în semn de nemulțumire faţă de hiperinflaţie şi gravele probleme economice, după care au luat o întorsătură politică.

Este vorba despre cele mai importante proteste de la cele care au zguduit Iranul în 2022, după moartea în detenţie a tinerei Mahsa Amini, arestată de așa-zisa poliție a moravurilor sub acuzația că a încălcat codul vestimentar impus iraniencelor.

