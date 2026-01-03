Primele declarații ale lui Khamenei, în urma protestelor

Ayatollahul Ali Khamenei a insistat că „revoltații trebuie puși la locul lor”, după o săptămână de proteste care au zguduit Republica Islamică.

Primele declarații ale lui Khamenei, în vârstă de 86 de ani, au fost făcute sâmbătă, în contextul în care violențele din jurul demonstrațiilor împotriva economiei iraniene aflate în declin au provocat moartea a cel puțin 10 persoane, relatează Aljazeera.

Protestele nu dau semne că s-ar opri și vin în contextul în care președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat Iranul vineri că, dacă Teheranul „ucide violent protestatarii pașnici”, Washingtonul „va veni în ajutorul lor”.

Reacția furioasă a oficialilor iranieni în urma amenințării lui Trump

Deși rămâne neclar cum și dacă Trump va interveni, mai ales în urma unui atac militar masiv al SUA asupra Venezuelei și a capturării președintelui Nicolas Maduro, comentariile sale au provocat o reacție imediată și furioasă din partea oficialilor iranieni.

Ambasadorul Iranului la Națiunile Unite, Amir Saeid Iravani, a scris secretarului general al ONU și președintelui Consiliului de Securitate al ONU, îndemnându-i să condamne „amenințările ilegale” ale lui Trump la adresa Teheranului.

Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, a declarat că interferența SUA „echivalează cu haosul în întreaga regiune și distrugerea intereselor americane”.

Diferența dintre protestatari și cei revoltați

În fața unui public din Teheran, televiziunea de stat a difuzat declarațiile lui Khamenei, care a încercat să facă distincția între îngrijorările iranienilor care protestează, nemulțumiți de prăbușirea rialului, moneda națională a Iranului, și „revoltați”.

„Noi discutăm cu protestatarii, oficialii trebuie să discute cu ei. Dar nu are rost să discutăm cu revoltații. Ei trebuie să fie puși la locul lor”, a spus Khamenei.

El a reiterat o afirmație făcută constant de oficialii iranieni, potrivit căreia puteri străine precum Israelul sau SUA ar fi în spatele protestelor, fără a oferi însă dovezi în acest sens. De asemenea, el a dat vina pe „dușman” pentru prăbușirea rialului iranian.

„Un grup de oameni ațâțați sau plătiți de inamic se află în spatele comercianților și a proprietarilor de magazine și scandează sloganuri împotriva islamului, Iranului și Republicii Islamice. Acesta este lucrul cel mai important”, a spus el.

„Cu determinarea națiunilor din regiune, America trebuie și va părăsi această regiune”, a mai afirmat Khamenei.

Protestele au la bază probleme economice

Guvernul civil al Iranului, condus de președintele reformist Masoud Pezeshkian, a încercat să semnaleze că dorește să negocieze cu protestatarii. Cu toate acestea, Pezeshkian a recunoscut că nu poate face prea multe, având în vedere deprecierea rapidă a rialului iranian. Acest lucru a declanșat protestele inițiale.

Demonstranții au scandat împotriva guvernului iranian, iar în mai multe orașe au avut loc ciocniri, care au dus la mai multe decese și zeci de arestări, potrivit autorităților iraniene. Teheranul nu a avut prea mult noroc în susținerea economiei sale în lunile de după războiul din iunie cu Israelul, în care SUA au bombardat și instalații nucleare din Iran.