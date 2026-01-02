Presiune mai mare pe pacienți

Majorarea prețurilor la 350 de medicamente de marcă, inclusiv cele esențiale (vaccinuri, tratamente oncologice), va pune o presiune și mai mare pe pacienți, asigurători și sistemul de sănătate în ansamblu.

Companiile farmaceutice justifică prețurile ridicate prin costurile enorme de cercetare și dezvoltare (R&D) pentru medicamente noi, riscurile asociate eșecurilor clinice și necesitatea de a genera profituri pentru acționari și pentru a finanța inovația viitoare.

În SUA, companiile farmaceutice au o putere de negociere considerabilă, iar sistemul permite creșteri de prețuri chiar și pentru medicamente vechi, fără o justificare directă legată de R&D.

Scumpiri de aproximativ 4%

Majorările de preţ anunţate pentru 2026 sunt mai mari decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, când producătorii dezvăluiseră intenţii de scumpire pentru peste 250 de medicamente. Majorarea mediană este de aproximativ 4%, un nivel similar cu cel din 2025. Aceste creşteri nu includ eventuale reduceri sau rabaturi acordate administratorilor de beneficii farmaceutice ori altor intermediari.

În aceelași timp, producătorii au anunţat şi reduceri de preţ pentru aproximativ nouă medicamente. Printre acestea se numără o scădere de peste 40% pentru medicamentul antidiabetic Jardiance, produs de Boehringer Ingelheim, precum şi pentru trei tratamente asociate.

Jardiance se numără printre cele 10 medicamente pentru care guvernul american a negociat preţuri mai mici pentru programul Medicare destinat persoanelor de peste 65 de ani, începând cu 2026, reducerea negociată fiind de circa două treimi.

Trump a anunţat acorduri cu 14 producători

De departe, cei mai afectați de aceste măriri de preț sunt pacienţii americani care continuă să plătească cele mai ridicate preţuri pentru medicamentele pe bază de reţetă, uneori de aproape trei ori mai mult decât în alte ţări dezvoltate. Donald Trump a cerut în mod repetat industriei farmaceutice să reducă preţurile la niveluri comparabile cu cele practicate în economii similare.

Creşterile de preţ vin în contextul în care Trump a anunţat acorduri cu 14 producători de medicamente privind preţurile unor tratamente pentru programul Medicaid şi pentru plăţile directe ale pacienţilor.

Printre companiile implicate se numără Pfizer, Sanofi, Boehringer Ingelheim, Novartis şi GSK, deşi unele dintre acestea intenţionează în continuare să majoreze preţuri pentru anumite produse de la 1 ianuarie.

Pfizer a anunţat cele mai multe majorări

Pfizer a anunţat cele mai multe majorări, pentru aproximativ 80 de medicamente, inclusiv Ibrance, tratamentul pentru migrenă Nurtec şi medicamentul anti-COVID Paxlovid, dar şi unele produse utilizate în spitale, precum morfina şi hidromorfona. Creşterile sunt sub 10%, cu excepţia vaccinului anti-COVID Comirnaty, al cărui preţ va creşte cu 15%.

Compania a transmis că majorările medii de preţ pentru 2026 sunt sub rata generală a inflaţiei şi sunt necesare pentru a susţine investiţiile în cercetare şi dezvoltare, precum şi pentru a acoperi creşterea costurilor operaţionale.

