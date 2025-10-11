Astfel, compania va vinde anumite medicamente cu reducere pentru programul guvernamental de sănătate Medicaid, în schimbul eliminării tarifelor, într-un aranjament similar cu acordul semnat săptămâna trecută cu Pfizer.

Donald Trump a făcut anunțul din Biroul Oval, vineri seară, declarând că ar fi încheiat înțelegerea mai devreme, „dar am fost întrerupți de o alegere fraudată”.

Directorul general al AstraZeneca, Pascal Soriot, prezent la eveniment, a spus că în timpul negocierilor dificile, Trump și echipa sa „nu m-au lăsat să dorm noaptea”.

Ce presupune acordul pentru reducerea prețurilor la medicamente

Acordurile stabilesc un cadru prin care Casa Albă va încerca să își atingă obiectivul de reducere a prețurilor medicamentelor eliberate pe bază de rețetă.

În iulie, președintele a trimis scrisori către 17 mari companii farmaceutice, cerându-le să scadă prețurile. Pfizer și AstraZeneca sunt primele care au ajuns la o înțelegere cu administrația.

Conform acordului, AstraZeneca va aplica prețuri de tip „națiunea cea mai favorizată” pentru programul Medicaid și va garanta același nivel de preț pentru noile medicamente lansate, a declarat Trump.

Aceasta presupune ca prețul să nu depășească cel mai mic preț oferit în alte țări dezvoltate.

„Timp de mulți ani, americanii au plătit cele mai mari prețuri din lume pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă”, a spus Trump, adăugând că noul acord ar putea reduce costurile „până la cel mai mic preț din lume. Asta obținem noi”.

Trump a continuat, făcând o afirmație falsă, susținând că prețurile reduse pentru consumatorii americani ar scădea costurile medicamentelor „cu până la 1000%”.

Economiștii contestă afirmațiile lui Donald Trump

Daniel Dale, jurnalist la CNN, a explicat: „Reducerea prețurilor medicamentelor cu mai mult de 100% ar însemna că americanii ar fi plătiți ca să-și cumpere medicamentele, în loc să le plătească ei”.

Economistul Timothy McBride a declarat că afirmațiile lui Trump „pur și simplu nu sunt logice”, deoarece o reducere de 500% ar însemna că un medicament care costă 100 de dolari ar fi gratuit, iar cumpărătorul ar primi un bonus de 400 de dolari.

În realitate, acordul cu AstraZeneca presupune reduceri de preț pentru programul Medicaid destinat americanilor cu venituri mici, precum și prețuri reduse printr-un site web numit „TrumpRx”, a spus președintele.

Anterior, Pfizer a fost de acord să reducă prețurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă pentru beneficiarii Medicaid la nivelul celor practicate în alte țări dezvoltate, în schimbul eliminării tarifelor vamale cu care amenința Trump.

Impactul limitat al măsurii

Peste 70 de milioane de oameni beneficiază de programul Medicaid, destinat persoanelor cu venituri reduse.

Totuși, cheltuielile acestui program pentru medicamente sunt mult mai mici decât cele ale programului Medicare, destinat persoanelor de peste 65 de ani sau cu dizabilități, program care nu este inclus în anunțul de vineri.

Profesorul Craig Garthwaite, de la Kellogg School of Management (Northwestern University), a declarat că programul Medicaid beneficiază deja de cele mai mici prețuri din SUA, astfel încât economiile suplimentare vor fi probabil modeste.

„Dacă te uiți la portofoliul AstraZeneca, nu cred că există multe medicamente pentru care compania va oferi reduceri semnificative”, a spus el.

Americanii plătesc în prezent de aproape trei ori mai mult pentru medicamentele pe bază de rețetă decât locuitorii altor țări dezvoltate, iar Trump a pus presiune pe companiile farmaceutice pentru a scădea prețurile sau a risca tarife vamale ridicate.

Luna trecută, Donald Trump a amenințat cu tarife de 100% asupra producătorilor de medicamente, crescând presiunea asupra industriei farmaceutice să accepte reduceri de preț și să transfere producția în SUA.

„Tarifele au fost un motiv important pentru care (Soriot) a venit aici”, a spus Trump despre CEO-ul AstraZeneca.

Critici privind eficiența acordului

Acordul încheiat de AstraZeneca, similar cu cel al Pfizer, ar putea scuti compania de tarife vamale, dar nu va avea un impact real asupra creșterii primelor de asigurare de sănătate sau a costurilor suportate de pacienți, a spus Rena Conti, profesoară asociată la Universitatea din Boston.

„Este un acord bun pentru companii, dar are beneficii incerte, dacă nu chiar inexistente, pentru americanii care se confruntă cu dificultăți în a-și permite medicamentele pe bază de rețetă”, a conchis Conti.

