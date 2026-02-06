Ce este TrumpRx și cum ar urma să funcționeze

Potrivit publicației El Financiero, inițiativa vine într-un moment sensibil politic, pe fondul îngrijorărilor legate de costul vieții și, mai ales, al tratamentelor și medicamentelor.

Trump a anunțat că peste 40 de medicamente uzuale vor putea fi cumpărate la prețuri reduse prin intermediul noului site. Platforma, anunțată oficial și de Casa Albă, nu vinde direct pastilele, ci îi direcționează pe pacienți către paginile producătorilor, unde medicamentele pot fi achiziționate la prețuri negociate.

La evenimentul de la Casa Albă au fost prezenți și șeful Medicare și Medicaid, Mehmet Oz, designerul Joe Gebbia și secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy jr.

Medicamente pentru slăbit, la preț fix

Printre medicamentele anunțate se află și tratamente foarte populare pentru slăbit, precum Ozempic și Wegovy, produse de Novo Nordisk. Potrivit lui Trump, acestea ar urma să fie disponibile direct consumatorilor la un preț de 199 de dolari.

De asemenea, compania EMD Serono ar fi acceptat să reducă drastic prețul celui mai utilizat medicament pentru fertilizare in vitro, Gonal-F, care în SUA are unele dintre cele mai mari costuri din lumea dezvoltată.

Cum sunt ocoliți intermediarii din sistem

TrumpRx este construit pe un model care evită așa-numiții manageri de beneficii farmaceutice, intermediari între asigurători și producători. Industria farmaceutică susține de mult timp că acest sistem umflă artificial prețurile și limitează accesul pacienților.

Plata directă, în numerar, ar putea fi avantajoasă mai ales pentru americanii cu asigurări slabe sau cu deductibile mari, dar și pentru cei ale căror polițe nu acoperă anumite tratamente.

Modelul de vânzare directă către consumator a fost deja testat de mai multe companii. Eli Lilly a lansat platforme proprii pentru medicamentele de slăbit, iar Pfizer și Bristol-Myers Squibb au făcut pași similari. Miliardarul Mark Cuban vinde deja medicamente prin compania sa Cost Plus Drugs și a criticat dur sistemul actual de intermediere.

Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu al administrației Trump de a reduce costurile medicale, dar multe detalii sunt încă neclare, iar drumul legislativ se anunță complicat.

Robert Negoiță e la al șaselea dosar penal. Faptele s-au prescris în singurul dosar în care a fost trimis în judecată
Știri România 10:12
Robert Negoiță e la al șaselea dosar penal. Faptele s-au prescris în singurul dosar în care a fost trimis în judecată
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5 din București: sunt vizați șefi din Poliția Locală, administratorul public și arhitectul-șef
Știri România 08:54
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5 din București: sunt vizați șefi din Poliția Locală, administratorul public și arhitectul-șef
Decizia luată de PRO TV. Ce se întâmplă cu Roxana Hulpe și Cosmin Stan la 24 de ore după ce Cătălin Măruță rămâne fără emisiune
Stiri Mondene 10:26
Decizia luată de PRO TV. Ce se întâmplă cu Roxana Hulpe și Cosmin Stan la 24 de ore după ce Cătălin Măruță rămâne fără emisiune
Cristi Chivu, alături de soția Adelina și fiicele lor la purtarea torței, cu o zi înainte de începerea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026. Familia a pozat împreună
Stiri Mondene 10:13
Cristi Chivu, alături de soția Adelina și fiicele lor la purtarea torței, cu o zi înainte de începerea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026. Familia a pozat împreună
Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar
Politică 05 feb.
Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur"
Politică 05 feb.
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
