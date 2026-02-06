Ce este TrumpRx și cum ar urma să funcționeze

Potrivit publicației El Financiero, inițiativa vine într-un moment sensibil politic, pe fondul îngrijorărilor legate de costul vieții și, mai ales, al tratamentelor și medicamentelor.

Starting tonight, America is experiencing the LOWEST drug prices FOR THE FIRST TIME EVER.



MUST WATCH: President Trump breaks down the MASSIVE savings on common prescriptions. Americans are finally winning big ⬇️⬇️ pic.twitter.com/XGkj8ZPJe4 — The White House (@WhiteHouse) February 6, 2026

Trump a anunțat că peste 40 de medicamente uzuale vor putea fi cumpărate la prețuri reduse prin intermediul noului site. Platforma, anunțată oficial și de Casa Albă, nu vinde direct pastilele, ci îi direcționează pe pacienți către paginile producătorilor, unde medicamentele pot fi achiziționate la prețuri negociate.

La evenimentul de la Casa Albă au fost prezenți și șeful Medicare și Medicaid, Mehmet Oz, designerul Joe Gebbia și secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy jr.

Medicamente pentru slăbit, la preț fix

Printre medicamentele anunțate se află și tratamente foarte populare pentru slăbit, precum Ozempic și Wegovy, produse de Novo Nordisk. Potrivit lui Trump, acestea ar urma să fie disponibile direct consumatorilor la un preț de 199 de dolari.

De asemenea, compania EMD Serono ar fi acceptat să reducă drastic prețul celui mai utilizat medicament pentru fertilizare in vitro, Gonal-F, care în SUA are unele dintre cele mai mari costuri din lumea dezvoltată.

Cum sunt ocoliți intermediarii din sistem

TrumpRx este construit pe un model care evită așa-numiții manageri de beneficii farmaceutice, intermediari între asigurători și producători. Industria farmaceutică susține de mult timp că acest sistem umflă artificial prețurile și limitează accesul pacienților.

Plata directă, în numerar, ar putea fi avantajoasă mai ales pentru americanii cu asigurări slabe sau cu deductibile mari, dar și pentru cei ale căror polițe nu acoperă anumite tratamente.

Modelul de vânzare directă către consumator a fost deja testat de mai multe companii. Eli Lilly a lansat platforme proprii pentru medicamentele de slăbit, iar Pfizer și Bristol-Myers Squibb au făcut pași similari. Miliardarul Mark Cuban vinde deja medicamente prin compania sa Cost Plus Drugs și a criticat dur sistemul actual de intermediere.

Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu al administrației Trump de a reduce costurile medicale, dar multe detalii sunt încă neclare, iar drumul legislativ se anunță complicat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE