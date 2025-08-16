Donald Trump și Vladimir Putin au negociat mai bine de trei ore, fără ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să fie chemat. Aceasta a fost prima întâlnire Trump-Putin după 6 ani.

La final, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că cei doi șefi de stat au stabilit să nu mai facă o conferință de presă și să fie doar simple declarații, deoarece au considerat că au spus deja tot ce trebuia.

Astfel, președintele american a vorbit, sec, despre o întâlnire „foarte productivă”, iar omologul rus a spus, scurt, că a fost o discuție „constructivă”. Totuși, Trump a adăugat că mai sunt „foarte puține” lucruri de rezolvat referitoare la războiul declanșat de Rusia acum trei ani.

Interesant este că Trump a spus apoi, într-un interviu la Fox News, că un acord de încheiere a războiului din Ucraina depinde acum de Zelenski, fără să ofere alte detalii: „Din punctul meu de vedere, nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese. Mai sunt unul sau două puncte destul de importante asupra cărora trebuie să ne punem de acord. Acum depinde cu adevărat de preşedintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârşit”.

Trump a adăugat că Zelenski şi Putin vor stabili o întâlnire pentru a încerca să ajungă la un acord de încetare a focului. Președintele SUA nu a explicat însă modul în care Ucraina ar putea încheia un acord, în contextul în care țara lui Zelenski este sub bombardamentele lui Putin.