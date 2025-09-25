Casa Albă a afișat o nouă galerie de portrete prezidențiale de-a lungul Colonadei din aripa de vest, inaugurând miercuri „peretele de fotografii”.

Noua „Galerie a președinților” include portrete ale tuturor șefilor de stat, făcute în rame aurii, însă portretul lui Biden a fost înlocuit cu o imagine a unui stilou automat.

Casa Albă a atras atenția asupra acestei schimbări pe rețelele sale sociale.

Donald Trump a criticat de mult timp utilizarea de către Joe Biden a metodei autopen, o modalitate obișnuită de semnare a documentelor oficiale atunci când semnatarii nu pot să le semneze personal.

Autopenul este folosit frecvent pe Capitol Hill și la Casa Albă și a fost utilizat de foști președinți de ambele tabere politice.

Trump a susținut în repetate rânduri, fără dovezi, că Biden nu înțelegea ce se întâmpla în timpul președinției sale din cauza folosirii acestui stilou automat pentru a semna legi și grațieri. El a sugerat că grațierile semnate de Biden prin această tehnologie ar trebui considerate nule.

În replică, fostul președinte american Joe Biden a respins aceste acuzații.

„Să fie clar: eu am luat deciziile în timpul președinției mele. Eu am luat deciziile privind grațierile, ordinele executive, legislația și proclamațiile. Orice sugestie că nu am făcut-o este ridicolă și falsă”, a spus Biden.

Donald Trump a sugerat în ultimele săptămâni că va pune în aplicare această măsură extraordinară, continuând să denigreze moștenirea politică a lui Biden.

„Este o decizie pe care trebuie să o iau. Am pus o poză cu autopenul”, a declarat Trump într-un interviu pentru The Daily Caller la începutul acestei luni.

Colonada este o parte emblematică a Casei Albe încă din perioada președinției lui Thomas Jefferson.

Pasajul în aer liber a fost folosit de președinți și de angajații lor pentru a se deplasa rapid între aripa de vest și reședința executivă.

Galeria face parte dintr-un set mai amplu de schimbări aduse de Trump terenurilor Casei Albe, care includ asfaltarea gazonului și adăugarea de mese cu umbrele, unde a găzduit deja cine la așa-numitul „Club al Grădinii cu Trandafiri”.

De asemenea, este în construcție o nouă sală de bal de mari dimensiuni, pe care Donald Trump a promovat-o intens.

Nu este nici prima dată când Trump încearcă să-și folosească puterea pentru a elimina simboluri ale celor cu care a fost în dezacord din Casa Albă.

În iunie, Casa Albă condusă de Trump a îndepărtat un portret al lui Hillary Clinton, fosta primă- doamnă și secretar de stat, dar și contracandidată a sa în alegerile din 2016. Portretul lui Clinton a fost înlocuit cu o pictură în roșu, alb și albastru a lui Trump.

Apoi, în august, Donald Trump a mutat portretele foștilor președinți Barack Obama, George W. Bush și George H.W. Bush din holul de intrare al Casei Albe într-o zonă mai puțin vizibilă.

