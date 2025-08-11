Unde a fost mutat portretul

Președintele Donald Trump a ordonat personalului să mute portretul lui Obama în partea de sus a Marii Scări, unde nu va mai fi vizibil pentru miile de vizitatori care fac turul Casei Albe în fiecare zi.

Portretele foștilor președinți George W. Bush și George H. W. Bush au fost, de asemenea, mutate în zona scării.

Surse multiple au declarat că președintele este direct implicat în aproape tot ce ține de estetica Casei Albe, fie că e vorba de schimbări mari sau mici.

O fotografie obținută de CNN arată portretul lui Obama atârnând în colțul de sus al scării, la intrarea în reședința privată.

Această zonă este strict restricționată membrilor familiei prezidențiale, agenților Serviciului Secret al SUA și unui număr limitat de angajați ai Casei Albe și ai reședinței executive.

Nu este prima dată când portretul cu Obama a fost repoziționat

În aprilie, portretul lui Obama a fost mutat în Marele Foaier al Casei Albe și înlocuit cu o pictură care reprezintă o scenă emblematică în care Trump supraviețuiește unei tentative de asasinat în Butler, Pennsylvania.

Protocolul Casei Albe prevede ca portretele celor mai recenți președinți americani să fie amplasate în locurile cele mai vizibile, la intrarea în reședința executivă. Un portret al fostului președinte Joe Biden nu a fost încă finalizat.

Trump l-a acuzat recent pe Obama și pe membri ai administrației sale de comiterea de trădare în timpul alegerilor din 2016, ceea ce a determinat o declarație rară din partea predecesorului său, al cărui birou a numit afirmațiile „scandaloase”, „bizare” și „o tentativă slabă de distragere a atenției”.

Procurorul general al președintelui, Pamela Bondi, a ordonat ulterior procurorilor să înceapă o anchetă a marelui juriu cu privire la acuzațiile conform cărora înalți oficiali ai administrației Obama au fabricat informații despre interferența Rusiei în alegerile din 2016.

Au existat, de asemenea, tensiuni de lungă durată între Trump și familia Bush. Bush senior l-a numit pe Trump „lăudăros” într-o biografie și a votat pentru Hillary Clinton în alegerile din 2016.

George W. Bush, pe care Trump l-a atacat numindu-l un președinte „eșuat și neinspirat”, și fosta primă-doamnă Laura Bush au participat la inaugurarea președintelui din 2025, dar nu au participat la prânzul de după ceremonie.

