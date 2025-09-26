Întâlnire la Casa Albă între Donald Trump și Recep Tayyip Erdogan

Declarația a venit în urma unei întâlniri de două ore cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan la Casa Albă.

Trump a caracterizat discuțiile ca fiind „foarte concludente” pe mai multe subiecte, fără a oferi detalii suplimentare.

Întrebat dacă Turcia va opri achizițiile de petrol rusesc, liderul american a răspuns afirmativ: „Cred că va opri asta, da. Știți de ce? Pentru că poate cumpăra asta de la mulți alți oameni”.

Ungaria și Slovacia cumpără și ele petrol rusesc, dar Trump le ignoră, susținând că au opțiuni energetice limitate.

Vizita lui Erdogan la Washington marchează prima sa întrevedere la Casa Albă în aproximativ șase ani. Liderul turc a venit cu scopul de a obține aprobarea lui Trump pentru ridicarea sancțiunilor americane și reluarea achiziției de avioane F-35.

Relația dintre cei doi lideri a fost descrisă ca fiind prietenoasă, Trump numindu-l pe Erdogan „un om foarte dur”. Președintele american a menționat că au rămas apropiați chiar și în timpul mandatului predecesorului său, Joe Biden.

Trump și Erdogan au avut o întrevedere „foarte concludentă” de două ore – Foto: Hepta

Recomandări Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Ankara speră să profite de această relație personală pentru a-și promova interesele naționale și pentru a beneficia de dorința administrației Trump de a încheia acorduri comerciale și de achiziții de armament.

Sancțiunile SUA și avioanele F-35

În 2020, Donald Trump a impus sancțiuni Turciei ca urmare a achiziționării sistemului rusesc de apărare antirachetă S-400. Aceste sancțiuni au blocat accesul Ankarei la avioanele de luptă F-35 produse de Lockheed Martin.

Erdogan a declarat că industria de apărare, inclusiv subiectul avioanelor F-35 și negocierile pentru 40 de avioane F-16, va fi un punct central al discuțiilor, alături de conflictele regionale, energie și comerț.

Turcia, a doua cea mai mare armată din NATO, dorește să-și consolideze forțele aeriene pentru a face față amenințărilor percepute în Orientul Mijlociu, Mediterana de Est și Marea Neagră.

Perspectivele de colaborare

Donald Trump a sugerat că ar putea ridica sancțiunile împotriva Turciei „foarte curând” și că „dacă vor avea o întâlnire bună, aproape imediat”. Această deschidere ar putea duce la reluarea vânzărilor de F-35 către Turcia.

În ciuda tensiunilor din trecut, interesele SUA și Turciei par să se alinieze acum în privința Siriei, unde ambele țări susțin puternic guvernul central.

Decizia Turciei de a renunța la petrolul rusesc ar putea fi cheia pentru deblocarea achiziției de avioane F-35 și ridicarea sancțiunilor americane.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE