Congresul nu este legat la mâini, dar nu a mai acționat de zeci de ani

El a afirmat că președintele „poartă întreaga responsabilitate pentru orice consecințe negative care decurg din acțiunea sa militară unilaterală”. Și liderul democraților din Comitetul de Informații, senatorul Mark Warner din Virginia, a declarat că Trump a luat măsuri care ar putea trage Statele Unite într-un război „fără a consulta Congresul, fără o strategie clară, fără a ține seama de concluziile consecvente ale comunității de informații și fără a explica poporului american ce este în joc”.

Constituția conferă Congresului autoritatea de a declara război, dar în epoca modernă, președinții ambelor partide au lansat atacuri unilaterale asupra altor țări fără autorizarea Congresului. Au trecut zeci de ani de când Congresul a votat cu privire la autorizarea forței militare, iar eforturile de a recupera puterile legislative în materie de război au fost blocate în repetate rânduri.

Liderii democrați nu au fost informați

Conform New York Times, liderii democrați din domeniul securității naționale de la Capitol Hill nu au fost informați despre atacuri decât după ce Donald Trump a postat despre ele pe rețelele de socializare, potrivit a trei persoane familiarizate cu problema, care au dorit să discute despre aceasta numai sub condiția anonimatului. Iar o democrată de rang înalt, deputata de New York pentru Camera Reprezentanților, Alexandria Ocasio-Cortez, a calificat operațiunea drept motiv de destituire.

Recomandări Prima reacție a Iranului, după ce a fost atacat de Statele Unite

„El a riscat impulsiv să declanșeze un război care ne poate prinde în capcană pentru generații întregi. Este în mod absolut și clar un motiv de destituire”, a scris aceasta într-o postare pe facebook. Este o opinie dură și diferită față de liderii Partidului Democrat, care au evitat să vorbească despre demitere de când președintele s-a întors la Casa Albă, după două încercări eșuate de a-l demite în timpul primului său mandat.

Democrații atrag atenția asupra unui război mai amplu

Senatorul Chuck Schumer, democrat din New York și lider al minorității, a cerut „răspunsuri clare” cu privire la operațiune și a solicitat votarea imediată a unei legi care să impună autorizarea explicită a Congresului pentru utilizarea forței militare. „Pericolul unui război mai amplu, mai lung și mai devastator a crescut dramatic”, a afirmat el. Jim Himes, democratul cu cel mai înalt rang din Comisia de Informații, a condamnat operațiunea ca fiind neconstituțională și a avertizat că aceasta ar putea târî Statele Unite într-un conflict mai amplu.

„Decizia lui Donald Trump de a lansa o acțiune militară directă împotriva Iranului fără aprobarea Congresului este o încălcare clară a Constituției, care acordă în mod explicit Congresului puterea de a declara război”, a declarat el într-un comunicat. „În acest stadiu, este imposibil de știut dacă această operațiune și-a atins obiectivele. De asemenea, nu știm dacă aceasta va duce la o escaladare a conflictului în regiune și la atacuri împotriva forțelor noastre, evenimente care ne-ar putea trage și mai adânc într-un război în Orientul Mijlociu”.

Recomandări Aurelian Preda a scăpat de pe petrolierul Unirea, care a explodat lângă Capul Caliacra, acum 43 de ani: „Mircea Băsescu a tăiat parâma. Din cauza disperării, și-a înfipt briceagul în palmă!”

Donald Trump „nu a venit în Congres pentru a explica motivele pentru care a bombardat o națiune suverană și pentru a solicita autorizarea acestor atacuri”, a declarat deputata Diana DeGette, democrată din Colorado. „Aceste acțiuni imprudente vor pune în pericol viața membrilor serviciilor armate americane și a cetățenilor americani.”