În realitate, la începutul acestei luni, Trump a mediat un acord de pace între Azerbaidjan și Armenia, ale căror delegații le-a primit la Casa Albă. Cele două state sunt implicate de decenii în disputa pentru Nagorno-Karabah, teritoriu separatist din Azerbaidjan sprijinit de Armenia. În 2023, Azerbaidjanul a recâștigat controlul asupra regiunii.

Trump a făcut afirmația în emisiunea The Mark Levin Show, unde a repetat că ar fi „rezolvat șase sau șapte conflicte” în primele șapte luni de mandat.

„Am rezolvat șase războaie, poate chiar șapte, după cum spun unii, fiindcă este unul despre care nimeni nu vorbește. Am făcut-o și cu Iranul – le-am distrus capacitatea nucleară, pe care ar fi folosit-o imediat împotriva Israelului dacă ar fi putut”, a declarat Donald Trump.

După ce a afirmat că disputa dintre India și Pakistan a fost „cea mai ușor de rezolvat”, Trump a trecut la așa-numitul conflict dintre „Aberbaijan” și Albania.

„A fost o luptă de 34–35 de ani. Am discutat cu liderii, i-am cunoscut prin comerț și le-am spus: «Nu veți avea acord comercial dacă continuați să vă războiți. Este nebunie». În cele din urmă, am reușit să pun capăt conflictului. La început, nu voiau nici să stea unul lângă altul, dar după o oră se îmbrățișau și se felicitau. A fost o scenă frumoasă”, a susținut Donald Trump.

De fapt, „războiul cu Aberbaijanul” invocat de el nu a existat niciodată și amintește de primul „conflict fictiv” în care apărea Albania: cel inventat de guvernul american în filmul Wag the Dog (1997).