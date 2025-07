Andrii Iermak, șeful biroului prezidențial de la Kiev, a transmis într-o postare pe X: „O conversație foarte importantă și semnificativă între președinți. Toate detaliile – în curând”.

După discuția telefonică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat drept „foarte importantă” și „fructuoasă” conversația cu liderul american.

Liderul de la Kiev a precizat într-o postare pe X că Ucraina este recunoscătoare pentru sprijinul oferit:„Acesta ne ajută să protejăm viețile, să ne apărăm libertatea și independența. Am realizat multe împreună cu America și sprijinim toate eforturile de a opri crimele și de a restabili o pace justă, durabilă și demnă. Este nevoie de un acord de pace nobil”.

Cei doi lideri au vorbit despre situația actuală de pe front, inclusiv despre bombardamentele rusești. Conform lui Zelenski, președintele american este „foarte bine informat”.

„Am vorbit despre oportunitățile în domeniul apărării aeriene și am convenit că vom colabora pentru a întări nivelul de protecție a cerului nostru. De asemenea, am convenit asupra unei întâlniri între echipele noastre.

Am avut o discuție detaliată despre capacitățile industriei de apărare și producția comună. Suntem pregătiți pentru proiecte directe cu Statele Unite și credem că acest lucru este extrem de important pentru securitate, în special în ceea ce privește dronele și tehnologiile conexe.

Am discutat, de asemenea, despre achizițiile și investițiile reciproce. În cele din urmă, am făcut schimb de opinii cu privire la situația diplomatică și activitatea comună cu SUA și alți parteneri”, a mai scris președintele Ucrainei.

Amintim că președintele rus Vladimir Putin i-a transmis joi, 3 iulie, omologului său american Donald Trump, în cursul unei convorbiri telefonice, că regimul său „nu va renunța la obiectivele“ stabilite în cazul Ucrainei.

Discuția telefonică dintre Putin și Trump a durat circa o oră și a fost calificată drept „sinceră” de către consilierul pentru probleme externe al Kremlinului, Iuri Ușakov.

Convorbirea telefonică dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul de la Casa Albă vine în contextul în care Rusia a lansat un atac masiv asupra Kievului.

Bombardamentul, care a avut loc în noaptea de joi spre vineri, a fost lansat la câteva ore după ce președintele american a declarat că nu a făcut „niciun progres” în negocierea unui armistițiu, în timpul unei convorbiri telefonice cu Vladimir Putin.