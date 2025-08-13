La summitul din Alaska se pregătește terenul pentru a doua întâlnire

„Unele lucruri importante pot fi obținute la prima întâlnire – va fi una foarte importantă – dar aceasta va pregăti terenul pentru o a doua”, a declarat Trump, precizând că următoarea rundă de discuții depinde de desfășurarea celei de vineri.

Întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc la baza militară americană din Anchorage, cu scopul de a căuta o soluție la războiul declanșat de Moscova în Ucraina de peste trei ani.

„Vom avea rapid o a doua întâlnire. Mi-ar plăcea să o fac aproape imediat și să îi am la masă pe președintele Putin, președintele Zelenski și pe mine, dacă vor ca eu să particip”, a spus Donald Trump.

Totuși, liderul american a subliniat că ar putea renunța la organizarea acestei reuniuni dacă discuția cu Putin nu va oferi răspunsurile necesare. „Dacă simt că nu este potrivit, nu va exista a doua întâlnire”, a adăugat el.

Trump a avertizat Rusia

Trump a avertizat, de asemenea, că Rusia va suporta „consecințe foarte grave” dacă nu acceptă să oprească războiul, fără a detalia ce măsuri ar avea în vedere.

Întrebat dacă crede că îl poate convinge pe Putin să nu mai atace civilii din Ucraina, el a spus că a discutat acest subiect de mai multe ori cu liderul rus, dar situația de pe teren i-a arătat contrariul.

Ministerul Finanțelor anunță taxarea multinaționalelor care exportă profiturile prin contracte în interiorul grupului. Statul vrea să colecteze 15 miliarde de lei
Recomandări
Ministerul Finanțelor anunță taxarea multinaționalelor care exportă profiturile prin contracte în interiorul grupului. Statul vrea să colecteze 15 miliarde de lei

„Mă întorc acasă și aflu că o rachetă a lovit un cămin de bătrâni sau un bloc de apartamente, iar oamenii zac morți pe stradă. Atunci cred că răspunsul este nu”, a transmis Donald Trump.

Nota 10 pentru videoconferința cu Zelenski și liderii europeni

Președintele american a menționat și un „apel foarte bun” avut în aceeași zi cu mai mulți lideri europeni, inclusiv cu Zelenski, în care au discutat despre reuniunea din Alaska.

„I-aș da nota 10. A fost foarte, foarte cordial”, a spus Trump, în cadrul unui discurs ținut la Kennedy Center din Washington.

Summitul dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, programat pentru vineri în Alaska, reprezintă prima întâlnire la nivel înalt între SUA şi Rusia din 2021.

Trump a sugerat că ambele părţi vor trebui să facă concesii teritoriale pentru a ajunge la un acord de pace. Această poziţie contrastează cu cea a Ucrainei şi a majorităţii aliaţilor săi occidentali.

Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a avertizat, miercuri, pe Donald Trump că Vladimir Putin „blufează”.

