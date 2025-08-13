Trump merge la întâlnirea cu Putin și cu propuneri economice

Președintele SUA urmează să se întâlnească vineri în Alaska cu liderul rus, având pregătite propuneri economice menite să-i aducă beneficii lui Putin.

Potrivit The Telegraph, acestea ar putea presupune deschiderea resurselor naturale din Alaska către Moscova și ridicarea unor sancțiuni impuse industriei aeronautice ruse.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, face parte dintre oficialii care îl consiliază pe Trump înaintea discuțiilor.

Una dintre opțiunile analizate este oferirea accesului Rusiei la mineralele rare aflate în teritoriile ucrainene ocupate.

Înaintea summitului, Trump a avertizat că Putin se va confrunta cu „consecințe severe” dacă nu acceptă încetarea ostilităților.

Donald Trump a anunțat intenția de a organiza rapid o a doua întâlnire în trei, de această dată și cu participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Zelenski a confirmat că Trump susține acordarea de garanții de securitate Ucrainei, declarație făcută după un summit virtual cu lideri europeni.

Ucraina deține 10 % din rezervele mondiale de litiu

Ucraina deține aproximativ 10% din rezervele mondiale de litiu, resursă folosită în producția de baterii, iar o parte semnificativă a zăcămintelor se află în zone controlate de Rusia.

Recomandări Ministerul Finanțelor anunță taxarea multinaționalelor care exportă profiturile prin contracte în interiorul grupului. Statul vrea să colecteze 15 miliarde de lei

Printre stimulentele analizate se numără și ridicarea interdicțiilor la export pentru piese și echipamente destinate întreținerii avioanelor rusești, măsură care ar putea aduce profituri și pentru companii americane precum Boeing.

În prezent, aproape o treime din aeronavele rusești de fabricație occidentală riscă să fie scoase din uz în următorii ani din lipsă de piese.

Rusia ar putea beneficia de exploatarea resurselor minerale din Strâmtoarea Bering

O altă propunere ar viza implicarea Rusiei în exploatarea resurselor naturale din zona Strâmtorii Bering, unde Alaska deține rezerve importante de petrol și gaze. Această perspectivă ar întări poziția strategică a Moscovei în regiunea arctică.

Surse guvernamentale britanice susțin că Europa ar putea accepta o parte din aceste stimulente, cu condiția ca ele să nu fie percepute drept o recompensă pentru invazie. Ca model de încheiere a conflictului, a fost evocat precedentul Cisiordaniei, unde Israel exercită control militar și economic de facto.

Casa Albă, însă, avertizează că summitul de vineri este mai degrabă o „întâlnire de tatonare”, Trump declarând că va evalua rapid dacă Putin este cu adevărat dispus la pace.

Diplomații europeni notează că obiectivul strategic al Moscovei rămâne înlăturarea guvernului Zelenski și înlocuirea lui cu o administrație prietenoasă Kremlinului.

