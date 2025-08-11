„Ziua Eliberării” în Washington

Trump a declarat într-o conferință de presă la Casa Albă că intenționează să plaseze Poliția Metropolitană din DC sub controlul direct al guvernului federal și aduce Garda Națională în oraș,

Această abordare se înscrie în politicile de imigrație ale lui Trump, care au sigilat efectiv granița de sud în mijlocul deportărilor în masă și au desfășurat trupe active împotriva protestatarilor din Los Angeles. Președintele a spus reporterilor că intenționează să extindă această politică și în alte orașe, referindu-se la New York și Chicago (care sunt două dintre cele trei state puternice, controlate tradițional de democrați, și numite „Big Three”).

„Aceasta este Ziua Eliberării în DC și ne vom recupera capitala”, a declarat Trump.

Oamenii fără adăpost, dați afară din oraș

Președintele a postat pe rețelele sociale înaintea conferinței de presă că dorește să abordeze și problema taberelor de persoane fără adăpost, după ce a semnat luna trecută un ordin care facilitează arestarea acestora.

În postarea sa de duminică pe Truth Social, Trump a ordonat persoanelor fără adăpost să „plece” din oraș, promițând că va face capitala „mai sigură și mai frumoasă decât a fost vreodată”.

Forțele de ordine federale și-au sporit deja prezența după ce un fost angajat al Departamentului de Eficiență Guvernamentală a fost bătut în timpul unei tentative de jaf auto.

„Săptămâna trecută, administrația mea a trimis 500 de agenți federali în district, inclusiv din FBI, ATF, DEA, Poliția Parcurilor, Serviciul US Marshals, Serviciul Secret și Departamentul de Securitate Internă”, a declarat Trump.

Realitatea, dezvăluită de statistici

Un sondaj Gallup din octombrie a arătat că 64% dintre americani credeau că nivelul criminalității a crescut în 2024, deși datele FBI arată cele mai scăzute niveluri de criminalitate violentă la nivel național în mai mult de jumătate de secol.

„Voi fi foarte clară – criminalitatea în DC se termină, și se termină astăzi”, a declarat procurorul general Pam Bondi, care se afla printre mai mulți membri ai cabinetului care îl flancau pe Trump.

Trump a numit-o pe primarul Washingtonului, Muriel Bowser (membră a partidului democrat), „o persoană bună care a încercat” în weekend, dar a adăugat că i s-au dat „multe șanse” de a îmbunătăți standardele de viață.

Bowser nu l-a criticat pe Trump pentru amenințările sale de a organiza o preluare federală, insistând în schimb că intenționează să se concentreze pe „prioritățile lor comune”.

Locuitorii nu vor Garda Națională în oraș

„Nu este absolut nicio nevoie de Garda Națională aici”, a declarat Elizabeth Critchley, în vârstă de 62 de ani, la un protest în fața Casei Albe. „Totul e de dragul spectacolului. E doar un mare teatru.”

Datele de la poliția din Washington arată scăderi semnificative ale criminalității violente între 2023 și 2024, deși acestea veneau după o creștere post-pandemică.

În ciuda acestor statistici, președintele american – el însuși un infractor condamnat, care a grațiat aproximativ 1.500 de persoane implicate în revolta de la Capitoliul SUA din 2021 – s-a plâns că poliția locală și procurorii nu sunt suficient de duri.

El a amenințat în mod repetat cu o preluare federală a orașului de 700.000 de locuitori, spunând că criminalitatea din Washington era „total scăpată de sub control”.

