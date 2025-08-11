Fotografii din convoiul prezidențial și promisiuni de „curățenie”

Postarea a fost ilustrată cu patru fotografii, două cu corturi instalate lângă o rampă de acces la autostradă, una cu o persoană dormind pe treptele unei clădiri și una cu coloana prezidențială trecând pe lângă resturi de gunoaie.

„Cei fără adăpost trebuie să se mute IMEDIAT. Vă vom oferi locuri de cazare, dar DEPARTE de Capitală”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social, în dimineața zilei de duminică.

Trump a anunțat și o conferință de presă pentru luni dimineață, în care promite să „oprească criminalitatea violentă” și să facă „curățenie” în capitală, fără a da însă detalii concrete despre măsurile propuse.

„Infractorii, voi nu trebuie să plecați, vă vom pune în închisoare, acolo unde vă este locul. Totul se va întâmpla foarte repede, exact ca la frontieră. Nu va exista niciun domn drăguț”, a mai completat liderul de la Casa Albă.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Garda Națională, pregătită să intre în acțiune la Washington

Potrivit agenției Reuters, armata americană se pregătește să activeze sute de soldați din Garda Națională pentru a fi trimiși la Washington D.C. Două surse oficiale, care au vorbit sub protecția anonimatului, au spus că decizia finală aparține președintelui Donald Trump, dar trupele sunt gata de deplasare. Unul dintre oficiali a precizat că nu este clar exact ce misiuni vor avea militarii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Între timp, 120 de agenți FBI din toată țara au început deja să patruleze pe străzile orașului, în special în zonele cu risc ridicat de jafuri de mașini, chiar dacă mulți dintre ei nu au experiență în patrule locale, a relatat The Washington Post.

Proteste anunțate împotriva planului

Mișcarea „Free DC”, care pledează pentru autodeterminarea capitalei, a anunțat imediat un protest pentru a coincide cu declarațiile președintelui.

În ciuda afirmațiilor lui Trump, datele oficiale contrazic ideea unei crize majore. Conform organizației Community Partnership, în fiecare noapte aproximativ 800 de persoane fără adăpost dorm sub cerul liber în Washington, iar alți peste 4.300 sunt în adăposturi de urgență sau locuințe tranzitorii.

Recomandări Agențiile antidrog și antidoping, două instituții-cheie politizate și ineficiente. Cine sunt sinecuriștii susținuți de PSD și de PNL care le conduc

Criminalitatea, la cel mai scăzut nivel din ultimele trei decenii

Datele Poliției Metropolitane arată că în 2024 criminalitatea violentă a scăzut cu 35% față de anul precedent, atingând cel mai mic nivel din peste 30 de ani. În primele luni din 2025, scăderea este de încă 26%.

„Nu avem o explozie a criminalității”, a declarat primarul Muriel Bowser la MSNBC. „De doi ani reducem rata crimelor și am ajuns la un minim istoric. Forțele federale sunt mereu prezente în oraș și lucrăm împreună cu ele.”

Trump a mai spus că analizează posibilitatea de a anula legea care acordă Washingtonului autonomie și de a pune capitala sub control federal direct. În prezent, președintele poate controla doar terenurile și clădirile federale din oraș.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE