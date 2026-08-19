Plângere penală la Parchet

În urma controalelor efectuate la fața locului de către inspectorii din cadrul Administrației Bazinale de Apă Jiu, s-a constatat că unitatea administrativ-teritorială a distribuit apă cetățenilor în afara cadrului legal încă din anul 2017.

Reprezentanții instituției de control au anunțat că vor formula o plângere penală pe numele celor responsabili pentru infracțiunea de exploatare a resurselor de apă fără actele de reglementare necesare.

„În urma unui control efectuat pe raza UAT Berleşti, judeţul Gorj, inspectorii de la Apele Române Jiu au constatat o situaţie gravă în ceea ce priveşte exploatarea şi utilizarea resursei de apă. Potrivit verificărilor efectuate în teren, unitatea administrativ-teritorială furniza apă în sistem centralizat către locuitori fără a deţine actele de reglementare necesare din punctul de vedere al gospodăririi apelor, situaţie care, conform constatărilor controlului, datează încă din anul 2017″, au anunțat reprezentanţii Administraţiei Apele Române.

Se urmărește și recuperarea prejudiciului

Aceștia reamintesc faptul că utilizarea şi exploatarea resurselor de apă se realizează numai cu respectarea condiţiilor şi obligaţiilor stabilite de legislaţia în domeniul gospodăririi apelor şi anunţă că depun plângere penală cu privire la situaţia de la Berleşti.

„În cazul de faţă, pentru neconformităţile constatate, inspectorii de la Apele Române Jiu vor formula plângere penală pentru săvârşirea infracţiunii de exploatare a resurselor de apă fără autorizaţie de gospodărire a apelor, urmând ca organele competente să efectueze cercetările prevăzute de lege. Apa este o resursă strategică, iar exploatarea acesteia presupune responsabilitate şi respectarea strictă a cadrului legal. Actele de reglementare nu reprezintă o simplă formalitate, ci stabilesc condiţiile în care resursa poate fi captată şi utilizată în siguranţă şi în conformitate cu legislaţia în vigoare”, transmite sursa citată.

Concomitent, Administraţia Bazinală de Apă Jiu face demersuri pentru stabilirea şi recuperarea eventualului prejudiciu aferent exploatării resursei de apă fără deţinerea actelor de reglementare prevăzute de legislaţia în domeniul gospodăririi apelor

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