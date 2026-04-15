Îngrijitoarele se acuză reciproc că vor să fure averea bătrânului

Victima badantelor este un bărbat, născut în 1932, care suferă de dificultăți motorii severe. Cazul a ajuns în instanță, în Italia, după ce badantele s-au reclamat una pe alta pentru furtul averii bătrânului, relatează publicația Torino Today. Văduv și fără copii, bătrânul este acum parte civilă în proces. În dosar, una dintre badante este acuzată că l-a păcălit pe italian.

Îngrijitoarea care a depus plângerea inițială lucra pentru bărbat de mai mulți ani și a fost cea care a adus-o pe colega sa pentru a o ajuta în turele în care nu era disponibilă. Totuși, a devenit suspicioasă după ce a observat că amica ei a achiziționat nuda proprietate a apartamentului bărbatului pentru 70.000 de euro, o sumă mai mică decât valoarea estimată a locuinței.

Transferuri bancare suspecte între bătrân și badanta acuzată

Ancheta a scos la iveală transferuri bancare suspecte între bătrân și îngrijitoarea acuzată. În perioada iulie-septembrie 2023, bărbatul i-a transferat acesteia 30.000 de euro, sub formă de donații, dar anchetatorii încearcă să stabilească dacă aceste sume au fost oferite de bunăvoie sau sub presiune.

Mai mult, anchetatorii dezvăluie că: „Inculpata a obținut de la bătrân o procură specială. Astfel, avea puterea să efectueze orice act de administrare ordinară și extraordinară a bunurilor sale, mobile și imobile”.

Bătrânul îi promisese primei îngrijitoare că îi va lăsa moștenire casa

De asemenea, procurorul a precizat în instanță că îngrijitoarea care a depus plângerea penală împotriva celeilalte badante a avut un interes propriu.

„Bătrânul, rămas văduv, o asigurase pe prima îngrijitoare că va moșteni locuința. Din acest motiv, în opinia mea, ea a depus plângerea nu pentru a-l proteja pe bătrân, ci pentru a-și proteja propriile interese și bunurile pe care spera să le obțină”, a spus procurorul, potrivit Torino Today.

Un element crucial al cazului este starea de sănătate a victimei. Familia bătrânului a concediat-o imediat pe badanta acuzată, însă cealaltă îngrijitoare continuă să lucreze pentru el, fiind un sprijin important.

Procurorul a subliniat că „din vara anului 2023, starea de sănătate a acestuia s-a deteriorat semnificativ. Înainte de această dată, deși avea dificultăți, putea să înțeleagă și să judece. Ulterior, sănătatea sa a fost atât de afectată, încât a devenit ușor de manipulat, ceea ce s-a și întâmplat”.

Badanta riscă o pedeapsă de an și patru luni de închisoare

Apărarea inculpatei a respins acuzațiile și a cerut achitarea acesteia. Decizia judecătorului este așteptată în mai 2026. Tot atunci, se va hotărî dacă investigația va fi extinsă și asupra celeilalte îngrijitoare, care deocamdată nu a fost inculpată.

De asemenea, luni, 13 aprilie, Parchetul a cerut condamnarea badantei judecate la un an și patru luni de închisoare.

În același timp, avocata bătrânului a solicitat o despăgubire pentru prejudiciile suferite, iar pentru administrarea bunurilor acestuia a fost numit un curator.

