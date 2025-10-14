Măsurile sunt necesare, anunță Termoenergetica, pentru că zilele următoare vor fi finalizate lucrările de modernizare a reţelei termice primare, iar pentru punerea în funcţiune a noilor tronsoane de conducte se fac lucrări de racordare, de montare a vanelor şi probele de presiune.

Aceste investiții fac parte din cel mai amplu program de reabilitare a infrastructurii de termoficare din București din ultimele decenii. De asemenea, urmăresc reducerea pierderilor de agent termic, creşterea eficienţei energetice şi îmbunătăţirea fiabilităţii sistemului de alimentare centralizată.

Avarii în lanț în sistemul de termoficare din București. Aproape 1.500 de blocuri din Capitală au rămas pe 13 octombrie fără apă caldă și căldură. Lista completă a avariilor este disponibilă în aplicația Termo Alert și pe site-ul oficial al Termoenergetica.

În urmă cu o săptămână, CMTEB a anunțat că dă drumul la încălzire în Capitală, conform graficului stabilit, dar furnizarea agentului termic se va resimți treptat și vor fi unele zone cu probleme.

„Compania a început pornirea graduală a surselor de furnizare a agentului termic, solicitarea măririi debitului şi a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcţiune şi solicitarea către toţi producătorii de energie termică de a porni centralele de producere a energiei termice începând cu data de 6 octombrie 2025”, a transmis, luni, CMTEB.





