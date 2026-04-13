„Acest lucru schimbă totul”

În schimb, apărarea împotriva dronelor cu ajutorul rachetelor se dovedește a fi nu doar semnificativ mai dificilă, ci și extrem de costisitoare. Exact această dilemă încearcă acum să o rezolve o nouă cooperare.

Compania japoneză Terra Drone și start-up-ul din Harkov Amazing Drones și-au prezentat oficial parteneriatul pe 31 martie, la Kiev. Cu un capital inițial de zece milioane de dolari, cele două companii intenționează să dezvolte și să comercializeze împreună drona de interceptare „Terra A1” – inițial pentru Ucraina, iar pe termen lung, și pentru piața mondială.

„La început, apărarea aeriană se baza pe rachete scumpe. O dronă Shahed costă aproximativ 30.000 până la 40.000 de dolari, în timp ce o rachetă poate costa între 1 și 2 milioane de dolari”, este citat Toru Tokushige, CEO-ul Terra Drone, de către United 24 Media.

„În schimb, dronele de interceptare pot fi achiziționate pentru sume cuprinse între 2.000 și 3.000 de dolari. Acest lucru schimbă totul.”

Depășește viteza unei drone Shahed

Cu o viteză maximă de 300 km/h, noua dronă ar urma să depășească semnificativ viteza obișnuită de croazieră a unei drone Shahed, utilizată de Rusia în Ucraina. Potrivit companiei japoneze, aceasta acoperă o rază de acțiune de 32 de kilometri.

Propulsia sa electrică asigură o amprentă sonoră și termică redusă, ceea ce o face dificil de detectat. În intervalul celor 15 minute de autonomie, o singură dronă poate gestiona întreaga misiune în mod autonom: de la monitorizarea spațiului aerian până la neutralizarea țintei.

Atacuri violente, de sărbători

Rusia a supus Ucraina unor atacuri violente, cel mai recent în noaptea de duminică spre luni, de Paște. Într-o singură noapte, armata rusă a lansat peste 140 de drone, a declarat liderul ucrainean Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare.

Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin trei persoane au fost ucise în urma atacurilor nocturne care au vizat instalații energetice din mai multe regiuni, precum și orașul-port Odesa din sudul țării.

Fabricată în condiții reale de război, în Harkov

Conform informațiilor oferite de Kyiv Independent, Maksim Klimenko, directorul Amazing Drones, dezvoltă această dronă în condiții reale de război – chiar în Harkov, la doar câțiva kilometri de linia frontului. Feedback-ul primit direct de la militari este utilizat pentru a îmbunătăți drona în timp real.

Potrivit lui Kliimenko, nu există niciun laborator de testare care ar putea oferi rezultate mai rapide. „Aici trebuie să fii cu adevărat rapid. Ceea ce ai construit în urmă cu un an a fost deja demult depășit de realitatea din Ucraina”, a declarat acesta pentru publicația menționată.

În ciuda avertismentelor oficiale de călătorie emise de Japonia, CEO-ul japonez Tokushige a mers în Ucraina de opt ori, în total. El este convins că această tehnologie va rămâne relevantă mult timp după încheierea războiului.

Pe viitor, acesta plănuiește să colaboreze și cu alte companii ucrainene de armament – de exemplu, pentru dezvoltarea de drone amfibii, drone FPV și drone de recunoaștere.

Japonia pregătește cel mai mare buget de apărare din istoria sa și se consideră, la rândul ei, amenințată de dronele din Rusia, China și Coreea de Nord.

