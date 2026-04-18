Noul termen estimat pentru inaugurarea drumului expres GalațiBrăila este luna octombrie, potrivit CNAIR, această întârziere fiind ultima dintr-un lung șir de promisiuni nerespectate, potrivit spotmedia.ro.

Lucrările la drum au început cu dificultăți încă din 2020, contractul pentru construcție fiind semnat abia în 2021, după soluționarea unor contestații în instanță.

Deși constructorul Dorinel Umbrărescu a pornit în forță, lucrând inclusiv noaptea, proiectul s-a confruntat rapid cu întârzieri. Problemele financiare și birocrația au dus la depășirea tuturor termenelor anunțate de oficiali, inclusiv pentru 2023, 2024 și vara lui 2025.

Principala piedică în finalizarea drumului rămâne podul peste Siret. Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, a explicat pentru spotmedia.ro că montarea hobanelor, cablurile metalice care susțin greutatea podului, a fost întârziată de livrarea cu întârziere a acestora.

În plus, condițiile meteo nefavorabile au complicat lucrările. Constructorul, care avea nevoie de barje pe râul Siret pentru a poziționa echipamentele, a fost împiedicat de nivelul ridicat al apei și de curenții puternici.

„Nu le-au venit hobanele (cablurile metalice care susțin tablierul – n.r.). Luna asta le ajung, din câte am înțeles. Și încep să le monteze. Există această particularitate, la podurile hobanate. Treburi să vii cu hobanele din aproape în aproape. Le montezi, le tensionezi, treci următorul tronson. Mai sunt și niște tronsoane (din podul suspendat – n.red.) pentru montarea cărora schela trebuie pusă pe o barjă. Și Siretul a fost destul de agitat, n-au putut să facă nici asta. Dar până în octombrie, cred eu că vor termina”, a precizat Alin Șerbănescu.

După instalarea tuturor cablurilor și finalizarea structurii, urmează o etapă de teste de siguranță. Conform autorităților, doar după confirmarea rezistenței podului, traficul va fi permis pe drumul expres, cel mai probabil la sfârșitul toamnei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
