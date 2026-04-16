Societatea UMB Spedition execută lucrările de construcție a DEx 6 Brăila – Galați, un drum expres în lungime de 10,77 de kilometri, unde lucrările au ajuns încă din octombrie 2025 la un stadiu de execuție de peste 95%. Constructorul a părăsit șantierul în toamna anului trecut, în momentul în care ultimul „detaliu” al traseului, un pod hobanat peste râul Siret, era foarte aproape de finalizare.

Contractul între CNAIR și UMB a fost semnat în aprilie 2021, pentru 371,4 milioane de lei. Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis pe 1 iulie 2021, antreprenorul având la dispoziție inițial 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

„Termenul de finalizare a lucrărilor a fost decalat de mai multe ori datorită unor cauze obiective, cât și subiective, după cum urmează:

  • studiile geologice au relevat o natură a terenului de fundare ușor diferită față de studiile geologice de la Studiul de Fezabilitate (SF), dar care au impus modificarea cotei de fundare a piloților și un volum suplimentar de lucrari;
  • datorită unor probleme organizatorice, Ministerul Mediului a pus la dispoziția antreprenorului terenul necesar executării lucrărilor de fundații de mare adâncime la structura de trecere peste râul Siret și viaductele adiacente, în data de 31.05.2023, adică cu o întârziere de peste 10 luni.

Aceste probleme au determinat o primă extensie a duratei de execuție din data de 30.04.2024 până la data de 23.12.2025”, arată Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, într-un răspuns furnizat la solicitarea Libertatea.

Filmări din dronă realizate în martie 2026 arată că antreprenorul încă nu se întorsese pe șantier pentru finalizarea lucrărilor. Cele mai recente imagini ale „mișcărilor” pe traseul DEx 6 datează din 5 aprilie 2026, dată la care se pot observa câteva utilaje aduse în preajma podului.

Două macarale și câteva generatoare la baza podului care trebuie construit peste râul Siret, la intrarea în orașul Galați. Foto: captură YouTube/Răducu P Drum

Oficialii CNAIR susțin că, în acest moment, la mijlocul lunii aprilie, „antreprenorul este mobilizat în șantier cu 70 de muncitori și 20 utilaje, iar stadiul fizic este de 96%. De asemenea, antreprenorul UMB Spedition lucrează în șantier 3 săptămâni full, iar o săptămână este pauză”.

Pe de altă parte, recepționarea lucrărilor este încă foarte departe.

„În timpul execuției lucrărilor au apărut ulterior și alte probleme, pe care Beneficiarul și Antreprenorul doresc să le elimine și să îmbunătățească proiectul, și anume:

  • o serie de proprietari de terenuri din zonă au reclamat lipsa accesului după finalizarea lucrărilor;
  • o parte din aceste reclamații sunt în momentul de față litigii juridice între Beneficiar și diverși proprietari; pentru o parte dintre aceste litigii au fost găsite soluții de reconfigurare a accesului la proprietăți, soluții care fac obiectul unui Ordin de Modificare aflat în prezent în lucru și analiză la Beneficiar, Ordin care ar trebui completat și cu lucrările necesare pentru stingerea tuturor litigiilor existente.
  • în ultima perioadă s-a constatat o creștere accelerată a prețului energiei, ceea ce a dus la necesitatea găsirii unor soluții de reducere a costurilor de exploatare viitoare a obiectivului; aceste soluții sunt acum în analiză la Beneficiar vor fi introduse în Ordinul de modificare aflat în lucru”, a mai explicat Șerbănescu.

Însă cea mai serioasă problemă care trebuie rezolvată privește reconfigurarea nodului giratoriu de la intrarea pe DEx6 de la Brăila, în apropierea podului hobanat peste Dunăre inaugurat recent.

Sensul giratoriu de la intrarea pe DEx6 dinspre Brăila. Foto: YouTube/Raducu P Drum

„Cererea sporită de energie verde a condus la apariția unor proiecte mari de generare a energiei din surse regenerabile finanțate din fonduri europene, proiecte care sunt implementate în prezent în județul Galați; părțile componente ale eolienelor sunt transportate din portul Constanța la proiect cu mijloace auto, pe un singur traseu posibil și care trece OBLIGATORIU prin girația aflată la intersecția DN2B și Drum expres 6: Brăila-Galați.

În acest sens, transportatorul a solicitat demolarea parțială a unor elemente deja finalizate din cadrul girației; având în vedere această solicitare, părțile au considerat că, în interesul economiei naționale și pentru asigurarea independenței energetice a țării în actualul context global, este primordial proiectul energetic și au acceptat solicitarea de modificarea a intersecției în condițiile cerute și în conformitate cu avizul Serviciului Poliției Rutiere Galați, chiar dacă acest lucru înseamnă întârzierea recepției la obiectivul Drum expres Brăila – Galați”, a detaliat Alin Șerbănescu, pentru Libertatea.

Oficialul CNAIR a mai precizat că „aceste aspecte prezentate mai sus pot conduce la un termen de recepție a lucrărilor plasat cel mai probabil în intervalul 16-30 noiembrie 2026, în conformitate cu avizul emis de Serviciului Poliției Rutiere Galați”.

Plecarea de pe șantier în 2025 a constructorului UMB a născut speculații în spațiul online legate de presupuse întârziere cu decontarea lucrărilor de către statul român. „În ceea ce privește plata lucrărilor efectuate de antreprenor la DEx6 Brăila-Galați, facem următoarele precizări: până în prezent, antreprenorul a emis 16 situații de lucrări, care au fost achitate de către beneficiar (CNAIR SA); nu există nicio restanță financiară către antreprenor”, a adăugat Șerbănescu.

DEx6 va asigura conectarea nodului rutier Brăila – Galați atât de Moldova, prin intermediul tronsonului din drumul expres aflat în proiectare și execuție în acest moment între Focșani și Brăila, cât și de Dobrogea, în condițiile în care se pregătește lansarea pentru execuție a DEx8 între Brăila și Tulcea.

Un alt proiect important în zonă este varianta ocolitoare a orașului Galați. „În data de 07.04.2026, CNAIR SA a semnat un parteneriat cu CJ Galați pentru realizarea VO Galați, care va derula procedurile pentru semnarea contractului de proiectare și execuție”, a mai adăugat Șerbănescu.

Rețeaua de drumuri proiectate în zona Brăila-Galați. Foto: captură Pro Infrastructura

Studiul de fezabilitate al „centurii” Galațiului prevede 6 luni și 30 de luni pentru execuție. Odată finalizată ar urmă să conecteze de restul țării, printr-un drum de mare viteză, și vama cu Republica Moldova de la Giurgiulești, aflată în imediata vecinătate a frontierei cu Ucraina.

„Punctul de trecere a frontierei de la Giurgiulești va deveni în următorii ani un punct strategic important pentru transportul de mărfuri pe ruta România-R.Moldova-Ucraina. DEx6, VO Galați și DN25 vor fi rute principale de legătură principale către portul/punctul frontierei de la Giurgiulești”, mai spune purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Pe 15 februarie 2026, Guvernul României a anunțat oficial încheierea procesului de achiziție a portului Giurgiulești, preluat din proprietatea Republicii Moldova. Cumpărătorul direct este Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (APMC). Practic, Giurgiuleștiul a devenit o extensie strategică a Portului Constanța.

Guvernul a alocat aproximativ 563 milioane de lei (cca. 113 milioane de euro) pentru majorarea capitalului social al Portului Constanța, sumă din care s-a finanțat achiziția (oferta angajantă fiind de aproximativ 62 milioane de dolari pentru acțiunile BERD, restul sumelor fiind destinate investițiilor imediate).

În contextul conflictului din regiune, controlul asupra singurului port maritim-fluvial al Republicii Moldova oferă României (și implicit NATO/UE) o poziție strategică în gestionarea fluxurilor de marfă și a infrastructurii critice.

Integrarea Giurgiuleștiului într-un sistem comun cu Portul Constanța creează, în același timp, și un pol logistic puternic la gurile Dunării, facilitând legătura între UE și Asia Centrală/Caucaz.

Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
