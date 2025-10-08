Conform unor surse din industrie citate de Reuters, Belarusul a crescut de patru ori exporturile de benzină către Rusia, ajungând la 49.000 de tone, sau echivalentul a aproximativ 14.500 de barili pe zi. În același timp, livrările de motorină din Belarus către Rusia s-au ridicat la aproximativ 33.000 de tone. Aceste date sunt valabile pentru luna septembrie.

Cele două rafinării din Belarus – Naftan și Mozîr – au fiecare o capacitate anuală de 12 milioane de tone, sau aproximativ 240.000 de barili pe zi. Dar, de obicei, produc în jur de 9 milioane de tone pe an, sau aproximativ 180.000 de barili pe zi.

Creșterea bruscă a importurilor de combustibil este o măsură de urgență, după ce mai multe regiuni din Rusia s-au confruntat cu penurii de benzină și motorină. Această criză, neobișnuită pentru Rusia, cunoscută ca un mare exportator de petrol și gaze, a fost provocată de atacurile armatei ucrainene asupra rafinăriilor sale. Aceste atacuri au dus la eliminarea a 40% din capacitatea de rafinare a Rusiei.

Pentru a gestiona situația, autoritățile de la Moscova și din alte regiuni au impus măsuri restrictive, cum ar fi raționalizarea vânzărilor de benzină și motorină. De asemenea, prețurile la carburanți au fost temporar înghețate pentru a preveni panica și creșterea tensiunilor sociale.

Cu toate acestea, problemele de aprovizionare persistă, iar unele benzinării sunt nevoite să-și înceteze activitatea. În timp ce șoferii se confruntă cu restricții, companiile sunt obligate să continue livrările de combustibil către întreprinderile strategice și serviciile considerate esențiale.

Nu este pentru prima dată când liderul rus Vladimir Putin apelează la omologul său belarus Aleksandr Lukașenko pentru a face față unei penurii apărute pe fondul războiului. Anterior, Putin i-a cerut cartofi lui Lukașenko, o criză care a afectat și Belarusul.

