Editorial din Oradea: Jurnalistul Mircea Chirilă, ironii la adresa Gabrielei Firea și autoironie pentru stilul ardelean de administrație!

România nu se termină la București.

Există, în presa din provincie, mulți ziariști talentați, care-și bucură cititorii locali, dar care nu au avut șansa de a ajunge, decât rareori, la un public național.

Iar publicul suferă, la rându-i, pentru că moldoveanul află rar ce se mai întâmplă în Banat, după cum românul din Crișana nu prea știe ce-l preocupă concret pe compatriotul lui din Dobrogea.

Libertatea a invitat mai mulți jurnaliști din provincie să scrie editoriale speciale pentru ziar.

Unii sunt experimentați, alții foarte tineri, toți s-au remarcat prin opiniile lor fie tăioase, fie amuzante, dar mereu informate, despre colțul lor de țară.

Vor apărea opinii de peste tot din țară: Muntenia, Moldova, Ardeal, Dobrogea.

Astăzi, publică primul text al său ca editorialist în Libertatea ziaristul Mircea Chirilă, din Oradea.

Mircea Chirilă, 61 de ani, scrie la săptămânalul și siteul ebihoreanul.ro, iar stilul său, ironic și profund uman deopotrivă, a devenit o marcă inconfundabilă pentru publicul bihorean, de peste 25 de ani.

De astăzi, publicul național îl va recunoaște și el.

Oradea și Capitala

Cum se văd în viața bihorenilor și a bucureștenilor câteva diferențe despre care nu se vorbește dintre primarul Ilie Bolojan și primarul general Gabriela Firea.

de Mircea Chirilă

De 10 ani, în Oradea se aud doar ciocane pneumatice și zgomot de basculante, de parcă toți locuitorii ar fi beneficiat de promoții la bormașini.

S-au spart peste 30 de kilometri de străzi pentru schimbarea conductelor de termoficare și la final s-au înlocuit și circuitele secundare de încălzire. Asta pentru ca centrala pe gaz făcută cadou de coana Europa să poată funcționa fără pierderi.

Și ce folos că s-au făcut atâtea investiții, dacă avem același tarif la gigacalorie? Deși pierderile s-au redus substanțial, plătim la fel pentru că banii economisiți trebuie folosiți la alte investiții. Bine că la București, unde sunt mult mai mulți bani, se pot acorda subvenții mai mari!

Avem zeci de kilometri de piste de biciclete, dar Bolojan nu s-a gândit, ca doamna Firea, să ne dea 25 de mii de vouchere, de parcă noi nu am circula pe două roți, ci cu cărucioarele de butelii!

Biletele de tramvai sunt scumpe ca să putem cofinanța achiziția de tramvaie făcute la Arad, precum și extinderea căilor de rulare. Păi, nu puteam face și noi o aroganță, să luăm tramvaie din banii noștri și nu din ai U.E.? Apropos, eu o înțeleg perfect pe doamna Firea că a cumpărat autobuze turcești în detrimentul celor germane, că doar sute de ani au stat sub ienicerii de la Ottocar și nu sub teutonii de la Mercedes.

În Oradea e mult mai stresant decât în București. Ai parcat greșit, ești amendat. Nu ți-ai aliniat gardul conform proiectului, ai încurcat-o. A crescut iarba prea mare în fața casei, banii jos! Din amenzi s-au făcut locuri de parcare între blocuri, dar să-l văd eu pe primar din ce mai face bani dacă ne disciplinează în asemenea hal că nu mai are de ce să ne pedepsească!

Din păcate, Ilie Bolojan a dat bani bisericilor doar cât să-și mai zugrăvească preoții clădirile, ceea ce e scandalos, pentru că din banii alocați nu iese nicidecum de o casă parohială sau de o limuzină. În schimb, a investit în dotarea spitalelor, deși, la ce sistem medical avem, nu se știe dacă nu e mai eficientă intervenția divină.

Să ne mai mirăm atunci că Gabriela Firea va avea minunăție de catedrală asaltată de mii de credincioși și noi, bihorenii, niște spitale pe care le vor vizita exclusiv cei bolnavi?

La noi impozitele cresc de la an la an, în București primăria-i trimite pe cetățeni în vacanță în Grecia. Noi nu vedem cu ochi buni sistemul rigid în care trăim, iar în Capitală nimeni nu are probleme cu vederea că primăria împarte gratis ochelari.

La noi căsătoria e un obicei, la București o sursă de venit, la noi copiii se nasc din dragoste, în Capitală mai e și mercantilism la mijloc, că e tentant să primești 2.500 de lei pentru fiecare nou-născut.

Dacă nu erau oameni răi în Consiliul General, doamna primar le dădea un plin navetiștilor și cred că în etapa a doua le făcea schimbul de ulei și le punea gratis cauciucuri de iarnă. Păi la noi Bolojan nu ți-ar da benzină nici cât să-ți pui în brichetă!

După cum se vede, noi tot cu taxe și împilări, iar Capitala cu subvenții și cadouri.

Și, totuși, de ce nu iau cu asalt orădenii Capitala în căutare de biciclete, proteze mamare, dinți, rechizite, excursii în Grecia și bani pentru bebeluși?

Poate pentru că un drum Oradea-București poate dura între 12 ore și o eternitate, depinde câte mașini prinzi pe contrasens. Poate, dar nu numai.

