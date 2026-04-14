De la criptomonede la robotică: Povestea creatorilor lui Edward

Edward este creația lui Radosław Grzelaczyk și a partenerului său de afaceri, Bartosz Idzik, care inițial s-au remarcat în domeniul tehnologiei, fondând bitcoin.pl, un site important de schimb de criptomonede din Polonia. La finalul anului 2025, Grzelaczyk a urmat cursuri de robotică în China, iar ulterior a achiziționat un robot umanoid pentru a explora aplicațiile practice ale acestuia.

„Personal, nu mă mai surprinde imaginea acestui robot vânând mistreți”, a declarat Grzelaczyk pentru TVP World.

O prezență inconfundabilă în Varșovia

De la debutul său, Edward a devenit o apariție obișnuită pe străzile aglomerate ale Varșoviei. Echipat cu un rucsac și un ceas Rolex cu diamante – accesoriu primit în cadrul unei colaborări cu o companie – robotul vorbește cu trecătorii, apare în emisiuni de televiziune și transmite în direct pe platforme precum TikTok. Potrivit creatorilor săi, toate videoclipurile populare îl prezintă pe același Edward, fără a exista replici ale mașinăriei.

Un moment memorabil a avut loc în piața Hala Mirowska, când un vânzător i-a oferit robotului un parfum, pe care acesta l-a pus simplu într-o pungă, întărind impresia că este un membru obișnuit al comunității. Grzelaczyk explică: „Așa cum o persoană poartă uneori un rucsac, Edward poartă un rucsac”.

Tehnologie de ultimă generație

În spatele personalității sale carismatice, Edward funcționează datorită unui complex de sisteme avansate. Robotul folosește un scaner lidar pentru navigare și poate opera autonom sau sub control de la distanță. În spațiile publice, echipa sa rămâne aproape pentru a asigura siguranța tuturor. Grzelaczyk subliniază că Edward este conectat atât la un model local de inteligență artificială, cât și la surse extinse de informații, ceea ce îi permite să interacționeze cu oamenii într-un mod natural.

Reacții emoționante din partea publicului

Prezența lui Edward pe străzi a generat un val de reacții pozitive, mai ales din partea persoanelor mai în vârstă, care sunt încântate să vadă o astfel de tehnologie în acțiune.

„Doamnele sau domnii mai în vârstă adoră să vorbească cu el. Acești oameni sunt întotdeauna încântați că au trăit pentru a vedea vremuri în care roboții se mișcă pe străzi”, a spus Grzelaczyk.

Polonia, în avangarda tehnologiei

Succesul lui Edward depășește granițele internetului. Proiectul reprezintă un simbol al inovației tehnologice a Poloniei, o țară care, potrivit lui Grzelaczyk, „nu așteaptă viitorul, ci îl întâlnește deja pe marginea drumului”.

Cu o prezență virală pe rețelele de socializare și o tehnologie avansată care continuă să impresioneze, Edward Warchocki pare să fie mai mult decât un simplu robot – este un ambasador al progresului tehnologic în viața de zi cu zi.

