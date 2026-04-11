Elevă din Ploiești, calificată în etapa mondială a Genius Olympiad cu un proiect inedit: „Consumatorii ar avea, pentru prima dată, acces la informații clare și comparabile despre impactul real al produselor asupra mediului”
Alexia Maria Dragomir s-a calificat în etapa mondială a Genius Olympiad

Ce este Proiectul Axyera

Alexia spune că și-a construit parcursul individual, de la idee până la forma finală a proiectului. „Proiectul a fost realizat individual, fără echipă sau coordonator, ceea ce a însemnat că am trecut singură prin toate etapele, de la documentare până la structurarea fiecărei componente”, explică ea.

Alexia Maria Dragomir. Foto: Arhiva personală

Proiectul cu care s-a calificat în etapa mondială se numește „Axyera – Intelligent Unit-Level Carbon Accounting” și pornește de la o problemă simplă: „în prezent, nu știm cu adevărat cât de mult afectează mediul fiecare produs pe care îl folosim, deoarece aceste date sunt calculate la nivel general, nu individual”, relatează tânăra. 

Soluția propusă de Alexia presupune atribuirea unei valori clare a emisiilor de carbon fiecărui produs, prin intermediul unui identificator unic, cum ar fi un cod QR. „Astfel, impactul asupra mediului devine vizibil, măsurabil și comparabil la nivel de produse. Ideea centrală a proiectului este schimbarea modului în care privim sustenabilitatea: de la estimări generale la date concrete, asociate direct produselor”, susține Alexia. 

Proiectul a fost dezvoltat în cadrul categoriei Business/Entrepreneurship, sub forma unui model de afacere pentru o platformă digitală, numită Axyera, în care acest system ar putea fi implementat.

Scopul este de a oferi mai multă transparență atât companiilor, cât și consumatorilor și de a reduce riscul de greenwashing (prezentarea în mod fals sau exagerat a unui produs ca fiind ecologic sau prietenos cu mediul). „Această abordare aduce mai multă transparență și credibilitate în modul în care companiile comunică impactul asupra mediului și oferă consumatorilor un instrument real pentru a face alegeri informate”, povestește Alexia.

Proiectul Axyera

Cum se calculează impactul unui produs

Pentru a atribui impactul la nivel de produs, Alexia spune că sunt necesare mai multe tipuri de date, care țin în principal de materialele utilizate, procesele de producție și transport. „Este vorba despre informații legate de tipul și cantitatea materialelor, energia implicată în procesul de fabricație, precum și etapele de transport și distribuție”, spune ea. 

Tânăra susține că fiecare dintre aceste componente contribuie la valoarea finală a emisiilor asociate produsului. „În proiectul meu, aceste date sunt aduse împreună și folosite pentru a atribui impactul direct fiecărui produs, nu doar la nivel general”, explică aceasta.

Alexia spune că ideea proiectului a apărut din dorința de a combina interesul pentru afaceri cu o problemă reală legată de modul în care este prezentat impactul asupra mediului. Pornind de la simpla observație cum că majoritatea acestor date sunt prezentate la nivel general, fără să reflecte diferențele reale dintre produse, tânăra a început să se întrebe, cât de precisă este, de fapt, informația pe care o avem despre impactul fiecărui produs și cât de ușor poate fi aceasta verificată. 

O mare parte din proces susține că a însemnat să învețe singură, mai ales pentru că a trebuit să meargă dincolo de tiparele teoretice și să analizeze cât de aplicabil este conceptul într-un context real. „Am învățat să structurez un concept astfel încât să poată funcționa practic, să anticipez provocările care pot apărea în implementare și să gândesc proiectul nu doar ca idee, ci ca o posibilă direcție aplicabilă”, explică ea. 

Deși proiectul nu a fost încă testat direct pe produse reale, Alexia spune că a lucrat pe scenarii concrete pentru a analiza aplicabilitatea sistemului. „Acest proces mi-a oferit o perspectivă clară asupra modului în care diferite tipuri de produse ar putea avea valori de impact semnificativ diferite”, spune ea.

Analiza a arătat că produsele mai complexe pot avea un impact mult mai mare decât pare la prima vedere.

Alexia consideră că afișarea amprentei de carbon pe produse ar schimba semnificativ modul în care acestea sunt evaluate. „Consumatorii ar avea, pentru prima dată, acces la informații clare și comparabile despre impactul real al produselor, ceea ce ar influența direct alegerile lor”, spune ea.

În același timp, spune că companiile ar fi nevoite să devină mai transparente. „Pe termen lung, sustenabilitatea ar deveni un criteriu standard de evaluare, nu doar un element de imagine”, consideră Alexia.

Urmează etapa mondială și un program la Oxford

Etapa mondială a Genius Olympiad va avea loc la New York, unde Alexia își va prezenta proiectul în fața unui juriu internațional.

În perioada următoare, ea va participa și la un program de vară în Business Management la Oxford, după ce a obținut o bursă în cadrul Immerse Education Essay Competition. În paralel, de-a lungul timpului spune că a avut un interes constant și pentru zona literaturii, publicând un volum original de poezii, experiență care consideră că i-a infleunțat modul de a gândi și de a structura idei complexe. 

Pentru Alexia, proiectul depășește însă ideea unei competiții. „Pentru mine, acest proiect a însemnat mai mult decât participarea la o competiție. Este un parcurs care a evoluat odată cu fiecare etapă”, concluzionează ea.

Parteneri
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Viva.ro
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Unica.ro
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
Libertateapentrufemei.ro
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Avantaje.ro
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Alte știri

Loto 6/49, Noroc și Joker de Sâmbătă Mare: Extrageri speciale de Paște, pe 11 aprilie 2026. 350.000 de lei în plus pentru norocoși
Știri România 16:05
Loto 6/49, Noroc și Joker de Sâmbătă Mare: Extrageri speciale de Paște, pe 11 aprilie 2026. 350.000 de lei în plus pentru norocoși
Sfânta Lumină a fost primită la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Când ajunge în România
Știri România 15:20
Sfânta Lumină a fost primită la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Când ajunge în România
Parteneri
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Adevarul.ro
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
De ce se sărbătorește de două ori pe an Paștele în familia lui Giovanni Becali: „Ne împărțim!”
Fanatik.ro
De ce se sărbătorește de două ori pe an Paștele în familia lui Giovanni Becali: „Ne împărțim!”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Monden

Ce să mănânci ca să nu te îngrași de Paște. Trucul simplu dezvăluit de Carmen Brumă: „Este o bogăție din punct de vedere nutritiv”
Stiri Mondene 16:05
Ce să mănânci ca să nu te îngrași de Paște. Trucul simplu dezvăluit de Carmen Brumă: „Este o bogăție din punct de vedere nutritiv”
Survivor România 11 aprilie 2026. Regulile se schimbă, iar eliminații nu vor mai pleca acasă
Stiri Mondene 15:00
Survivor România 11 aprilie 2026. Regulile se schimbă, iar eliminații nu vor mai pleca acasă
Parteneri
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Alertă sanitară: 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella, depistate de inspectorii ANSVSA
ObservatorNews.ro
Alertă sanitară: 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella, depistate de inspectorii ANSVSA
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Libertateapentrufemei.ro
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei
Mediafax.ro
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Wowbiz.ro
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
KanalD.ro
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”

Politic

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Marius Alexe, amintiri fabuloase cu Neymar de la meciul de retragere al lui Ronaldo: ”Aschilambic! Tavi Popescu arăta wow pe lângă el”
Fanatik.ro
Marius Alexe, amintiri fabuloase cu Neymar de la meciul de retragere al lui Ronaldo: ”Aschilambic! Tavi Popescu arăta wow pe lângă el”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit