Alexia Maria Dragomir s-a calificat în etapa mondială a Genius Olympiad

Ce este Proiectul Axyera

Alexia spune că și-a construit parcursul individual, de la idee până la forma finală a proiectului. „Proiectul a fost realizat individual, fără echipă sau coordonator, ceea ce a însemnat că am trecut singură prin toate etapele, de la documentare până la structurarea fiecărei componente”, explică ea.

Alexia Maria Dragomir. Foto: Arhiva personală

Proiectul cu care s-a calificat în etapa mondială se numește „Axyera – Intelligent Unit-Level Carbon Accounting” și pornește de la o problemă simplă: „în prezent, nu știm cu adevărat cât de mult afectează mediul fiecare produs pe care îl folosim, deoarece aceste date sunt calculate la nivel general, nu individual”, relatează tânăra.

Soluția propusă de Alexia presupune atribuirea unei valori clare a emisiilor de carbon fiecărui produs, prin intermediul unui identificator unic, cum ar fi un cod QR. „Astfel, impactul asupra mediului devine vizibil, măsurabil și comparabil la nivel de produse. Ideea centrală a proiectului este schimbarea modului în care privim sustenabilitatea: de la estimări generale la date concrete, asociate direct produselor”, susține Alexia.

Proiectul a fost dezvoltat în cadrul categoriei Business/Entrepreneurship, sub forma unui model de afacere pentru o platformă digitală, numită Axyera, în care acest system ar putea fi implementat.

Scopul este de a oferi mai multă transparență atât companiilor, cât și consumatorilor și de a reduce riscul de greenwashing (prezentarea în mod fals sau exagerat a unui produs ca fiind ecologic sau prietenos cu mediul). „Această abordare aduce mai multă transparență și credibilitate în modul în care companiile comunică impactul asupra mediului și oferă consumatorilor un instrument real pentru a face alegeri informate”, povestește Alexia.

Proiectul Axyera

Cum se calculează impactul unui produs

Pentru a atribui impactul la nivel de produs, Alexia spune că sunt necesare mai multe tipuri de date, care țin în principal de materialele utilizate, procesele de producție și transport. „Este vorba despre informații legate de tipul și cantitatea materialelor, energia implicată în procesul de fabricație, precum și etapele de transport și distribuție”, spune ea.

Tânăra susține că fiecare dintre aceste componente contribuie la valoarea finală a emisiilor asociate produsului. „În proiectul meu, aceste date sunt aduse împreună și folosite pentru a atribui impactul direct fiecărui produs, nu doar la nivel general”, explică aceasta.

Alexia spune că ideea proiectului a apărut din dorința de a combina interesul pentru afaceri cu o problemă reală legată de modul în care este prezentat impactul asupra mediului. Pornind de la simpla observație cum că majoritatea acestor date sunt prezentate la nivel general, fără să reflecte diferențele reale dintre produse, tânăra a început să se întrebe, cât de precisă este, de fapt, informația pe care o avem despre impactul fiecărui produs și cât de ușor poate fi aceasta verificată.

O mare parte din proces susține că a însemnat să învețe singură, mai ales pentru că a trebuit să meargă dincolo de tiparele teoretice și să analizeze cât de aplicabil este conceptul într-un context real. „Am învățat să structurez un concept astfel încât să poată funcționa practic, să anticipez provocările care pot apărea în implementare și să gândesc proiectul nu doar ca idee, ci ca o posibilă direcție aplicabilă”, explică ea.

Deși proiectul nu a fost încă testat direct pe produse reale, Alexia spune că a lucrat pe scenarii concrete pentru a analiza aplicabilitatea sistemului. „Acest proces mi-a oferit o perspectivă clară asupra modului în care diferite tipuri de produse ar putea avea valori de impact semnificativ diferite”, spune ea.

Analiza a arătat că produsele mai complexe pot avea un impact mult mai mare decât pare la prima vedere.

Alexia consideră că afișarea amprentei de carbon pe produse ar schimba semnificativ modul în care acestea sunt evaluate. „Consumatorii ar avea, pentru prima dată, acces la informații clare și comparabile despre impactul real al produselor, ceea ce ar influența direct alegerile lor”, spune ea.

În același timp, spune că companiile ar fi nevoite să devină mai transparente. „Pe termen lung, sustenabilitatea ar deveni un criteriu standard de evaluare, nu doar un element de imagine”, consideră Alexia.

Alexia Maria Dragomir a fost selectată în etapa mondială a Genius Olympiad

Urmează etapa mondială și un program la Oxford

Etapa mondială a Genius Olympiad va avea loc la New York, unde Alexia își va prezenta proiectul în fața unui juriu internațional.

În perioada următoare, ea va participa și la un program de vară în Business Management la Oxford, după ce a obținut o bursă în cadrul Immerse Education Essay Competition. În paralel, de-a lungul timpului spune că a avut un interes constant și pentru zona literaturii, publicând un volum original de poezii, experiență care consideră că i-a infleunțat modul de a gândi și de a structura idei complexe.

Pentru Alexia, proiectul depășește însă ideea unei competiții. „Pentru mine, acest proiect a însemnat mai mult decât participarea la o competiție. Este un parcurs care a evoluat odată cu fiecare etapă”, concluzionează ea.

