„În anul 2023, când am introdus plafonarea adaosului comercial la alimente, dar și plafonarea la energie, inflația a ajuns undeva la 6,5%. În anul 2024, acest mecanism privind plafonarea adaosului comercial a adus o inflație de doar 5,5%. Haideți să ne uităm în momentul de față cât este inflația și eu vă spun sincer că eliminarea plafonării adaosului comercial va duce la o inflație până în luna decembrie de aproape 15%”, a spus Florin Barbu într-o conferință de presă, la sediul PSD din Kiseleff, conform Agerpres.

Întrebat cu cât s-ar scumpi alimentele de bază dacă se elimină plafonarea, ministrul Agriculturii a răspuns: „Sunt mai mulți factori care duc la creșterea prețului la raft. Pe de o parte, energia consumată de către procesatori, eliminarea plafonării adaosului comercial, pentru că până în anul 2023 aveam adaos comercial practicat și de 100% pe anumite produse agroalimentare”.

Subiectul renunțării la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a generat tensiuni în ultimele zile. Pe 12 septembrie, surse din PSD au declarat pentru Libertatea că premierul Ilie Bolojan a cerut în coaliție ca plafonarea să nu mai continue din 1 octombrie. În replică, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus o zi mai târziu că decizia neprelungirii s-a luat în coaliție și că nimeni nu s-a opus. Apoi, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democrații nu sunt de acord cu această măsură.

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

O nouă ședință de coaliție va avea loc miercuri, 17 septembrie, când sunt așteptate clarificări.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE