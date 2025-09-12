Liber la scumpiri

Această măsură a fost aplicată până acum pe lanțul de la producător la raft. Practic, producătorii, distribuitorii și retailerii vor avea libertatea de a stabili prețurile.

Măsura a fost introdusă inițial prin OUG, intrând în vigoare pe 30 iulie 2023. De atunci, termenul de aplicare a fost prelungit succesiv, ultima dată până la 30 septembrie 2025.

Conform ordonanței încă în vigoare, procesatorii nu pot depăși un adaos de 20% peste costul de producție. Distribuitorii au un plafon de maximum 5%, iar magazinele vând cu cel mult 20% adaos peste prețul de achiziție.

Datele Consiliului Concurenței arată că în august 2023, prima lună de aplicare a plafonării, prețurile unor produse au scăzut semnificativ. Cele mai mari reduceri au fost la fructe și legume. Lactatele au înregistrat de asemenea scăderi de preț. Telemeaua s-a ieftinit cu 16,3%, iaurtul cu 10,5%, iar laptele cu 6,2%.

În ciuda eforturilor unor membri ai executivului de a-l convinge pe Ilie Bolojan să prelungească măsura, acesta a refuzat categoric. Astfel se va încheia o perioadă de doi ani în care statul a încercat să controleze prețurile alimentelor prin plafonare.

Specialiștii avertizează că efectele se vor simți rapid în buzunarul românilor. Odată ce aceste produse esențiale vor intra din nou pe piața liberă a prețurilor, există posibilitatea unor scumpiri.

Lista alimentelor care se vor scumpi

Lapte de vacă (1L, 1,5% grăsime, fără laptele UHT)

Brânză telemea de vacă vrac

Iaurt simplu din lapte de vacă (max. 200g, 3,5% grăsime)

Făină albă de grâu „000” (max. 1 kg)

Mălai (max. 1 kg)

Ouă de găină, calibrul M

Ulei de floarea-soarelui (max. 2 l)

Carne proaspătă de pui (pui întreg, tacâmuri, pulpe, aripi)

Carne proaspătă de porc (pulpe, spată, carne de lucru)

Legume proaspete vrac (roșii, ceapă, castraveți, ardei, morcovi, fasole, usturoi)

Fructe proaspete vrac (mere, prune, pere, struguri de masă)

Cartofi albi proaspeți vrac

Zahăr alb tos (max. 1 kg)

Smântână (12% grăsime)

Unt (max. 250g)

Magiun (max. 350g)

