Liber la scumpiri
Această măsură a fost aplicată până acum pe lanțul de la producător la raft. Practic, producătorii, distribuitorii și retailerii vor avea libertatea de a stabili prețurile.
Măsura a fost introdusă inițial prin OUG, intrând în vigoare pe 30 iulie 2023. De atunci, termenul de aplicare a fost prelungit succesiv, ultima dată până la 30 septembrie 2025.
Conform ordonanței încă în vigoare, procesatorii nu pot depăși un adaos de 20% peste costul de producție. Distribuitorii au un plafon de maximum 5%, iar magazinele vând cu cel mult 20% adaos peste prețul de achiziție.
Datele Consiliului Concurenței arată că în august 2023, prima lună de aplicare a plafonării, prețurile unor produse au scăzut semnificativ. Cele mai mari reduceri au fost la fructe și legume. Lactatele au înregistrat de asemenea scăderi de preț. Telemeaua s-a ieftinit cu 16,3%, iaurtul cu 10,5%, iar laptele cu 6,2%.
În ciuda eforturilor unor membri ai executivului de a-l convinge pe Ilie Bolojan să prelungească măsura, acesta a refuzat categoric. Astfel se va încheia o perioadă de doi ani în care statul a încercat să controleze prețurile alimentelor prin plafonare.
Specialiștii avertizează că efectele se vor simți rapid în buzunarul românilor. Odată ce aceste produse esențiale vor intra din nou pe piața liberă a prețurilor, există posibilitatea unor scumpiri.
Lista alimentelor care se vor scumpi
- Lapte de vacă (1L, 1,5% grăsime, fără laptele UHT)
- Brânză telemea de vacă vrac
- Iaurt simplu din lapte de vacă (max. 200g, 3,5% grăsime)
- Făină albă de grâu „000” (max. 1 kg)
- Mălai (max. 1 kg)
- Ouă de găină, calibrul M
- Ulei de floarea-soarelui (max. 2 l)
- Carne proaspătă de pui (pui întreg, tacâmuri, pulpe, aripi)
- Carne proaspătă de porc (pulpe, spată, carne de lucru)
- Legume proaspete vrac (roșii, ceapă, castraveți, ardei, morcovi, fasole, usturoi)
- Fructe proaspete vrac (mere, prune, pere, struguri de masă)
- Cartofi albi proaspeți vrac
- Zahăr alb tos (max. 1 kg)
- Smântână (12% grăsime)
- Unt (max. 250g)
- Magiun (max. 350g)
