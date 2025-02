Elon Musk, care a primit din partea președintelui american Donald Trump sarcina de a eficientiza aparatul guvernamental şi cheltuielile federale, a scris pe rețeaua sa X, fostă Twitter, că Radio Europa Liberă și Vocea Americii, finanţate de SUA în Europa, trebuie închise.

„Da, închideţi-le. 1. Europa este liberă acum (fără a pune la socoteală birocraţia sufocantă). Alo??? 2. Nimeni nu mai ascultă aceste posturi. 3. Sunt doar nebuni de stânga radicală care vorbesc singuri în timp ce ard 1 miliard de dolari pe an din banii contribuabililor americani”, a scris cel mai bogat om din lume.

Yes, shut them down.



1. Europe is free now (not counting stifling bureaucracy). Hello??



2. Nobody listens to them anymore.



3. Its just radical left crazy people talking to themselves while torching $1B/year of US taxpayer money. https://t.co/PnmN4erD91