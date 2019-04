Emilia Șercan, la „Adriana Nedelea la FIX”, despre amenințarea cu moartea primită: „A fost un mesaj explicit, extrem de dur”

Eu.. de patru ani de zile scriu, în mod constant, despre plagiatele din tezele de doctorat ale unor ofițeri din Serviciul Român de Informații (SRI), Poliția Română, diverse structuri ale statului, am scris despre un fost vicepremier, despre foarte mulți miniștri, procurori, judecători, nici eu nu le mai știu exact numărul și nici poate toate funcțiile și pozițiile pe care le-au ocupat”.

Mesajul era foarte dur, tocmai de aceea – în mai puțin de o oră și jumătate eram în sediul Poliției Capitalei, unde am depus plângere și am dat, cred, suficiente detalii și lămuriri polițiștilor, pentrut a putea deschide o anchetă și pentru a putea fi depistat autori sau depistați autori.

„Luni seara, la 09.05 (PM-n.r.), am primit un mesaj pe telefonul mobil, de amenințare, explicit, extrem de dur. Am cenzurat o parte din el pe Facebook, tocmai pentru a-i proteja pe cei din familia mea și pe cei dragi mie.

Jurnalista a precizat că a publicat zeci de materiale, peste 20 de anchete, strict legate de teze de doctorat plagiate, dar sunt și multe alte anchete referitoare la relațiile și complicitățile din sistem și cum a fost posibil ca în România să existe mii de teze de doctorat plagiate, multe dintre ele ale unor oameni care lucreaza pentru statul român și care primesc o indemnizație pentru că dețin titlul de doctor, consistentă, de 950 de lei/luna.

„Ultima mea investigație majoră s-a concentrat pe plagiatele de la Academia de Poliție, acolo am arătat că mulți dintre profesorii care sunt, în momentul de față titulari, au tezele de doctorat cu suspiciune de plagiat, ceea ce pentru ei ar însemna încheierea carierei academice, pentru că un profesor nu poate fi titular fără doctorat, evident o acuzație destul de gravă pentru ei”.

Emilia Șercan susține că, probabil, undeva între 20 și 25 de teze ale unor profesori de la Academia de Politie sunt plagiate. Ea a vorbit și despre o eventuală anchetei a Poliției, în acest caz.

„Până în momentul de față, nu am niciun răspuns, aștept cu mare nerăbdare încheierea acestei anchete, pentru că mi se pare total inacceptabil ca un jurnalist să fie amenințat pentru că încearcă să își facă meseria, să aducă la cunoștința publicului lucruri ilegale care se întâmplă la Academia de Poliție, în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), până la urmă.

În încheiere, Adriana Nedelea a întrebat-o pe Emilia Șercan dacă, în trecut, a mai trecut printr-o astfel de situație.

„Până în momentul de față am avut tot felul de situații în care am fost înjurată, amenințată, s-a încercat discreditarea, compromiterea mea, însă niciodată nu am fost amenințată cu moartea”, a precizat jurnalista.