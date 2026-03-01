Haos aviatic în Orientul Mijlociu

Haosul aviatic în Orientul Mijlociu a început de sâmbătă, după ce numeroase companii aeriene au anulat zborurile către destinații strategice. Aceste zone au devenit țintele represaliilor iraniene, ca răspuns la prezența bazelor militare americane pe teritoriile respective.

The UAE says it will cover accommodation, meals, and rebooking costs for over 20,000 stranded passengers affected by regional tensions and airspace closures, according to a letter sent by Abu Dhabi authorities to hotel managers. pic.twitter.com/WY84hgsvFI — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 1, 2026

Compania Etihad Airways a anunțat duminică dimineață că zborurile către și dinspre Abu Dhabi rămân suspendate până pe 2 martie. Decizia vine ca urmare a perturbărilor majore provocate de închiderea spațiului aerian regional, măsură adoptată parțial de Emiratele Arabe Unite încă de sâmbătă.

Qatar Airways a anunțat duminică suspendarea temporară a tuturor operațiunilor de zbor, ca urmare a închiderii spațiului aerian al Qatarului. Compania a precizat că o nouă actualizare oficială privind reluarea curselor va fi furnizată în cursul zilei de luni.

Ce companii au suspendat cursele

Pe lista companiilor care au suspendat cursele se numără și Lufthansa, Air France, British Airways, Air India și Turkish Airlines. Grupul Lufthansa a precizat că zborurile către destinații critice precum Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil și Teheran rămân anulate până pe 7 martie, ca urmare a instabilității din Orientul Mijlociu.

Traficul aerian către și dinspre Dubai este complet paralizat, după ce autoritățile portuare au suspendat ieri activitatea pe principalele aeroporturi. Imaginile surprinse sâmbătă pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) – cel mai tranzitat nod aerian din lume – au imortalizat momente de panică, cu pasageri evacuând în grabă terminalele inundate de fum.

Cinci state din regiune și-au închis spațiul aerian

Iranul și alte cinci state din regiune (Irak, Kuweit, Israel, Bahrain și Qatar) și-au închis spațiul aerian, declanșând un efect de domino asupra zborurilor comerciale. Potrivit platformei FlightRadar24, companiile aeriene sunt nevoite să găsească rute alternative sau să suspende complet serviciile din cauza acestor limitări.

Conform unei noi directive de tip NOTAM, autoritățile iraniene au decis să mențină spațiul aerian închis cel puțin până la data de 3 martie. Platforma FlightRadar24 subliniază că termenul rămâne incert, fiind posibile noi prelungiri în funcție de evoluția tensiunilor din regiune

Conform datelor furnizate duminică de platforma FlightAware, traficul aerian global este sever afectat: 7.716 zboruri au înregistrat întârzieri, iar alte 2.280 au fost anulate la nivel mondial.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunţat duminică, 1 martie 2026, anularea a 34 de zboruri operate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Situația din Orientul Mijlociu a generat un blocaj major în transportul aerian, după închiderea mai multor spații aeriene din regiune. Unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume, aeroportul Dubai, de unde oamenii pleacă în diverse puncte ale lumii, a fost închis, de sâmbătă, 28 februarie 2026.





