„Au primit hotel, sunt speriați”

Managerul agenției de turism Travelitte, din București, a confirmat pentru Libertatea că mai mulți turiști români sunt blocați în Dubai, după atacul asupra Iranului.

„Avem turiști blocați, au primit hotel, sunt speriați, bineînțeles. Împreună cu tour-operatorii facem tot posibilul ca să-i liniștim. Nu numai noi, și companiile aeriene sunt alături de noi. Încercăm să gestionăm cât mai bine situația și să calmăm spiritele.”, a precizat Ana Maria Călin, proprietara agenției de turism Travelitte, pentru Libertatea.

Potrivit acesteia, sunt afectați atât turiștii aflați deja în vacanță, cât și cei care aveau escale în Dubai.

„Afectați sunt turiștii care sunt deja în vacanțe și cei carea aveau stopuri în Dubai, fiind un hub mare de tranzit, pentru că au fost anulate toate zborurile pe spațiul aerian al Emiratelor, pentru siguranță. Au primit cazări, mâncare, transfer către hotel, tot ce a fost necesar și așteaptă să revină când situația va fi safe din toate punctele de vedere.”, a mai spus Ana Maria Călin.

The sheer logistical nightmare unfolding right now is unreal.



​Dubai International Airport just became a massive, forced waiting room. Thousands of passengers are instantly stranded as flights cancel across the board.



​The wildest part? With trains halted, people are literally… pic.twitter.com/EncdKnEYF9 — Desiree (@DesireeAmerica4) February 28, 2026

Incertitudine pentru plecările viitoare

În privința plecărilor programate în următoarele zile, situația este neclară.

„Așteptăm comunicatele oficiale ale companiilor aeriene, dacă se pot redirecționa anumite zboruri, care sunt pe partea de exotic, dar clar cele din Emirate nu se vor ridica de la sol în momentul de față.”, a precizat managerul agenției Travelitte pentru ziarul Libertatea.

„Pentru pachetele în care turiștii ar urma să plece este o incertitudine. Momentan nu se pleacă, probabil se vor reprograma aceste excursii. Însă nu despre asta este vorba, este important să călătorim în siguranță. Facem tot posibilul ca turiștii să fie în siguranță totală. Cât timp niciun avion nu decolează, nici noi nu insistăm să trimitem turiștii pe alte rute sau să-și schimbe excursiile.”

Recomandarea agenției pentru turiști este clară: „Celor care se află în aceste situație, le recomandăm să fie calmi și să aștepte indicațiile, pentru a fi cât mai în siguranță.”

Turiști într-un hotel din Dubai 28 februarie 2026 Foto: Facebook/ Mihaela Deaconescu

Managerul a precizat și că asigurarea storno nu acoperă „astfel de situații de război”.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe: „nu există cetățeni români răniți în regiune la acest moment”.

MAE a precizat că este în contact cu aproximativ o mie de cetățeni români și că „nu sunt înregistrate, la acest moment, solicitări de repatriere din Iran”.

Turiștii români vor fi aduși în țară după ce spațiul aerian va fi deschis, iar operarea zborurilor se va face în condiții de siguranță.

Cei care au achiziționate pachete turistice sau zboruri în regiune în următoarea perioadă vor putea să-și reprogrameze călătoriile, să se orienteze către o altă destinație sau să le fie rambursate sumele achitate.

Haos pe aeroportul din Dubai: „Coșmar logistic imens”

Publicația germană Bild a relatat despre scene de haos pe aeroporturile din Dubai, cu mulțimi înghesuite în sălile de plecări și zboruri suspendate.

Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Al Maktoum (DWC) au fost închise temporar, iar mai multe companii aeriene internaționale, inclusiv Lufthansa, British Airways și Air France-KLM, au suspendat cursele din regiune.

Crowds at Dubai Airport following flight cancellations.



Saturday, February 28, 2026 pic.twitter.com/o3QoekFs2z — Ibriz (@I8rizzz) February 28, 2026

Spațiul aerian deasupra Iranului, Irakului, Kuweitului, Israelului și Bahrainului a apărut aproape gol pe hărțile radar de zbor, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

„Este haos total pe Aeroportul Internațional Dubai. Mii de oameni încearcă să părăsească terminalul. Nu există ieșiri, trenurile dintre terminale sunt defecte. Nu există anunțuri, nu există personal.”, a declarat un turist german.

Zboruri anulate spre Tel Aviv, Dubai și Doha pe 1 martie 2026 Foto: Captură Flight Radar

„După atacul cu drona asupra hotelului de cinci stele, am vrut să ajungem acasă cât mai repede posibil. Dar asta nu se va întâmpla.”, a spus alt turist neamț.

Potrivit datelor firmei de analiză Cirium, aproximativ 24% din totalul zborurilor către Orientul Mijlociu au fost anulate sâmbătă.

„Echipaje, aeronave și pasageri sunt blocați în întreaga lume. Este un coșmar logistic imens.”, a declarat o sursă din cadrul unei companii aeriene din Golf.

De altfel, pe aeroportul din Dubai a fost panică, după ce a fost „lovit de o dronă sinucigașă iraniană”, iar pasagerii au fugit care încotro.

34 de zboruri anulate din București

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunţat duminică, 1 martie 2026, anularea a 34 de zboruri operate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Cursele vizate sunt spre şi dinspre:

Tel Aviv – 21 de zboruri

Dubai – 6 zboruri

Doha – 4 zboruri

Beirut – 2 zboruri

Damascus – 1 zbor

1 martie 2026 – Închiderea spațiului aerian Foto: Flight Radar

Închiderea spațiului aerian iranian a fost prelungită până aproximativ pe 3 martie, ora 8:30, potrivit NOTAM-urilor monitorizate de Flight Radar, iar pentru Israel și Emiratele Arabe Unite restricțiile sunt valabile până pe 2-3 martie, cu posibilitate mare de prelungire.

În acest context, mii de pasageri, inclusiv români, rămân în așteptare, în hoteluri sau aeroporturi, până la reluarea zborurilor în condiții de siguranță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE