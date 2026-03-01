Zborurile din București spre Tel Aviv, Dubai, Doha, Beirut, Damasc care au fost anulate. „Ce vremuri trăim!”

34 de zboruri anulate

Cursele vizate sunt spre şi dinspre cinci destinaţii importante: Tel Aviv, Dubai, Doha, Beirut şi Damascus.

„Din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost anulate astăzi 34 de zboruri, spre/dinspre 5 destinaţii, astfel: Tel Aviv: 21 de zboruri, Dubai: 6 zboruri, Doha: 4 zboruri, Beirut: 2 zboruri, Damasc: un zbor”, a transmis CNAB.

Reprezentanţii companiei precizează că traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se desfăşoară în siguranţă, conform planurilor de zbor, iar situaţia este monitorizată permanent în cooperare cu autorităţile şi operatorii aerieni, prioritatea fiind siguranţa pasagerilor.

Români blocați în aeroporturi: „Nu știm ce să facem”

Pe grupurile de Facebook dedicate călătoriilor se discută intens despre zborurile din Orientul Mijlociu anulate după ce s-a decis închiderea spațiului aerian în mai multe locații. Mai mulți români au povestit că sunt blocați în aeroporturi din Orientul Mijlociu sau Asia, fără informații clare, după atacurile aeriene recente efectuate de Israel și SUA în Iran.

Un român aflat în Dubai a scris pe 28 februarie 2026: „Noi suntem în Dubai, au anunțat că până mâine nu sunt zboruri, se dau tichete pentru hotel și au zis că la ora 03 am mâine se va vedea dacă se zboară mâine sau nu.”

Alt utilizator întreabă: „Cine va da tichete? Căci și noi suntem în Dubai și nu știm momentan ce să facem.”

O pasageră oferă detalii despre situația de pe aeroport: „Din terminalul 3 de la compania fly dubai ne-au adus pe toți la hoteluri, (..), avem și cazare și masa asigurată și cu cei din Emirates la fel au procedat!”

Avioanele ocolesc Orientul Mijlociu, duminică, 1 martie 2026 Foto: Flight Radar

Printre companiile afectate se numără Flydubai, Emirates, Gulf Air, Wizz Air şi Qatar Airways.

O altă româncă a transmis: „Fiica mea lucreaza la Gulf Air Bahrain.Toate zborurile sunt suspendate.”

Confuzia din aeroporturi este confirmată și de alți pasageri: „La poarta de îmbarcare. Nici persoanele care se ocupau de îmbarcare nu știau ce se întâmplă. Al nostru a fost primul zbor anulat.”

Turiști într-un hotel din Dubai 28 februarie 2026 Foto: Facebook/ Mihaela Deaconescu

„Cam așa arată la noi la hotel Dubai 1.03.2026. Dubai, 00:45 Tot hotelul a fost trezit de serviciul național de alerte. Așteptăm .01:00 mai mulți turiști am coborât in holul hotelului. 01:30 unele site-uri de știri anunță ca un terminal al aeroportului din Dubai a fost lovit de o dronă și au fost 4 răniți din staff-ul aeroportului.”, a surprins o româncă pe Facebook cum stau lucrurile într-un hotel din Dubai.

Un alt comentariu surprinde starea generală de neliniște: „Ce vremuri trăim!”.

Pe aeroportul din Dubai a fost panică, după ce a fost „lovit de o dronă sinucigașă iraniană”, iar pasagerii au fugit care încotro.

Zboruri redirecționate și pasageri blocați

Situații tensionate au fost semnalate și pe alte rute. Un român a povestit că zborul său a fost redirecționat: „Am plecat azi – dimineață (n.r sâmbătă, 28 februarie ) după Otopeni, pe traseu ne-au redirecționat pe un aeroport din Riad (Arabia Saudită) așteptăm de 3 ore în avion să alimenteze să ne întoarcem înapoi!”

Alți pasageri sunt blocați în Asia: „Mâine avem zbor din Phuket cu escală în Doha.. De la Qatar nu răspunde nimeni, momentan zborul apare on time , însă este clar ca nu vom zbura…”, scria cineva sâmbătă seară.

„Cum procedăm în această situație? Cu siguranță din Phuket putem ajunge și fără Doha spre casă.. doar ca nu vrem să pierdem banii de la Qatar în această situație.”, a mai adăugat românul.

„Stați liniștit unde sunteți, nici gratis nu vă urcați în avion acum”, îl sfătuiește cineva.

Un alt mesaj confirmă lipsa alternativelor imediate: „Din păcate nici o șansă, noi suntem aici acum, blocați.”

1 martie 2026 – Închiderea spațiului aerian Foto: Flight Radar

Unii români spun că au pierdut bani, dar consideră că siguranța este prioritară. „Aveam zbor luni cu Flydubai, întoarcere pe 5 martie cu Wizz. Am pierdut doar niște bani,din păcate, acolo se vor pierde multe vieți. Pace și sănătate tuturor!”

În timp ce autoritățile și companiile aeriene monitorizează evoluția situației, pasagerii așteaptă informații privind reluarea zborurilor.

Momentan, închiderea spațiului aerian iranian a fost prelungită până la aproximativ 3 martie, ora 08:30. Sunt posibile prelungiri ulterioare. Un nou NOTAM care prelungește închiderea a fost emis pe 1 martie, la ora 05:47 UTC, potrivit Flight Radar.

Potrivit aceleiași surse, majoritatea NOTAM-urilor care închid spațiul aerian din Orientul Mijlociu expiră începând din dimineața zilei de 1 martie, exceptând Israelul – spațiu aerian închis până pe 3 martie și Emiratele Arabe Unite, spațiu aerian închsi până pe 2 martie, însă există o probabilitate foarte mare ca restricțiile să fie prelungite.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE