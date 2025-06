Articol de Alex Rogers, New York

„Adevărata întrebare este: «Vrei să implici și alți membri ai familiei tale în asta?», a spus fiul președintelui SUA. Aș vrea ca copiii mei să trăiască aceeași experiență pe care am trăit-o eu în ultimul deceniu? Știi, dacă răspunsul ar fi da, cred că drumul politic ar fi unul ușor, adică cred că aș putea să o fac”, a adăugat el. „Și, apropo, cred că și alți membri ai familiei noastre ar putea să o facă”. Bărbatul de 41 de ani, care a crescut la ultimul etaj al Trump Tower, a fost considerat mai puțin implicat în politică decât frații și surorile sale mai mari, concentrându-se în schimb pe afacerea familiei, care i-a fost încredințată de la începutul primului mandat al lui Donald Trump, în 2017.

Fratele său mai mare, Donald jr, este un frecvent organizator de strângeri de fonduri și podcaster MAGA, iar sora sa, Ivanka, a avut un rol în prima administrație Trump de la Casa Albă, în timp ce soția sa, Lara, a fost copreședintă a Comitetului Național Republican anul trecut. Dar Eric Trump s-a descris ca fiind „total neimpresionat de jumătate dintre politicienii pe care îi văd… Aș putea să o fac foarte eficient”.

Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, și secretarul de stat, Marco Rubio, sunt considerați favoriți pentru nominalizarea republicană din 2028, dar, în ceea ce privește posibilitatea ca un membru al familiei să candideze atunci sau în alegerile următoare, Eric Trump a spus: „Cine știe?”. Întrebat dacă 2024 va fi ultima alegere cu un Trump pe buletinul de vot, el a răspuns: „Nu știu… Timpul va spune. Dar nu sunt doar eu”. El a adăugat: „Întrebarea este: vrei să o faci? Și vrei să supui oamenii pe care îi iubești brutalității acestui sistem? Nu sunt sigur că pot răspunde încă la această întrebare”.

În timp ce criticii spun că al doilea mandat al lui Trump a fost marcat de implicarea personală a președintelui în eforturile de strângere de fonduri, familia s-a descris adesea ca fiind persecutată de un establishment ostil. „Dacă există o familie care nu a profitat de politică, aceea este familia Trump”, a spus Eric Trump. „De fapt, aș sta acolo și aș spune că am fi avut mult mai multe zerouri în spatele numelui nostru, dacă tatăl meu nu ar fi candidat în primul rând. Costul oportunității, costul legal, prețul plătit de familia noastră a fost astronomic”.

El a spus că familia Trump a cheltuit aproape 500 de milioane de dolari „doar pentru a ne apăra de acuzațiile false ale Rusiei, de falsuri, de dosare murdare despre lucruri de neimaginat”. În 2024, un judecător din New York a condamnat Donald Trump și Trump Organization la plata a sute de milioane de dolari în penalități, după ce i-a sancționat pentru „date financiare flagrant false”. Donald jr și Eric Trump au fost condamnați să plătească peste 4 milioane de dolari fiecare și li s-a interzis individual să desfășoare activități comerciale în statul New York timp de doi ani. Cazul este în apel.

Familia a intrat în industria rețelelor sociale după ce Donald Trump a fost interzis pe Facebook și Twitter în urma atacului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA, ceea ce l-a determinat să creeze rețeaua Truth Social pentru a-și transmite mesajul. Participația președintelui în compania-mamă Trump Media & Technology Group valorează acum aproximativ două miliarde de dolari pe hârtie, în timp ce deținerile de criptomonede ale familiei ar putea rivaliza cu portofoliul său imobiliar. Potrivit lui Eric Trump, familia a adoptat criptomonedele după ce a fost respinsă de finanțele tradiționale. El o descrie acum ca o „afacere foarte profitabilă”.

Eric Trump a descris, de asemenea, interesul crescând al familiei pentru criptomonede ca fiind o „acoperire perfectă” pentru portofoliul său imobiliar. Foto: Pascal Perich/FT

TMTG a strâns 2,5 miliarde de dolari pentru a cumpăra bitcoin. World Liberty Financial, compania lui Trump, a declarat, de asemenea, că o firmă de investiții de stat din Emiratele Arabe Unite a folosit stablecoin-ul său pentru a investi două miliarde de dolari în Binance. Președintele a încercat, de asemenea, să profite de entuziasmul pentru criptomonede prin emiterea memecoin-urilor sale $TRUMP, cu câteva zile înainte de revenirea sa la putere în ianuarie, și i-a recompensat pe cei mai mari deținători ai token-ului cu o cină la terenul său de golf din Virginia, luna trecută.

Eric Trump a lansat el însuși o companie de minerit de criptomonede numită American Bitcoin. El a numit bitcoin „activul de aur al erei moderne”, spunând că criptomoneda este „mai bună decât aurul” – „negociabilă 24/7”, „transportabilă”, „digitală”, „imediată” și cu o ofertă limitată. În contrast, el a declarat luna trecută, la o conferință despre criptomonede din Las Vegas, că „i-ar plăcea să vadă dispărând unele dintre marile bănci”. Tatăl său, care a respins criptomonedele în 2019 ca fiind „extrem de volatile”, „bazate pe aer” și facilitatoare de activități ilegale, conduce acum o campanie la Washington pentru a stimula industria.

În același timp, Eric Trump, care afirmă că Trump Organization valorează între 8 și 12 miliarde de dolari, încheie tranzacții imobiliare în întreaga lume, în ciuda angajamentului luat de grup înainte de primul mandat al tatălui său de a evita noi investiții străine. „Nu am primit absolut niciun credit pentru asta, și am făcut totul corect”, a adăugat el, referindu-se la angajament. „Sunt foarte ocupat, iar tatăl meu încearcă să oprească al treilea război mondial”, a spus el.

„Tatăl meu nu are nimic de-a face cu companiile; el nu conduce niciuna dintre entitățile noastre. Eu conduc hoteluri de lux în întreaga lume. Este ceea ce am făcut toată viața mea; am început să lucrez în construcții când aveam 11 ani. Este tot ce știu să fac”.

Eric Trump a declarat că lucrează la „mai multe” hoteluri în India. Un grup legat de Mukesh Ambani, cel mai bogat om din India, a plătit recent o „taxă de dezvoltare” de 10 milioane de dolari către Trump Organization. „Alegeți cele mai mari cinci orașe [din India] și vom fi acolo”, a spus el. Dar subliniind rolul geopoliticii în potențialele tranzacții, el a spus că, dacă ar exista „o adevărată stabilitate politică”, ar intra pe piața israeliană și că a avut „o sută” de oportunități de a intra în China. „Brandul nostru este extrem de popular în China”, a spus el. „În mijlocul tarifelor și războaielor comerciale, pur și simplu nu este momentul potrivit, nu-i așa?”