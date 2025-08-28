Discuțiile vor viza cooperarea UE-NATO și descurajarea amenințărilor maritime și hibride, a anunțat într-un comunicat Biroul de presă al Administrației prezidențiale.

„Luni, 1 septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în România, la Constanța, unde va avea întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, și cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Cu acest prilej, discuțiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum și pe aspecte legate de prevenirea, detectarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride”, se arată în comunicat.

Ursula von der Leyen a anunțat, anterior, că va vizita, începând de vineri, Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria şi România,

Vizita şefei Comisiei Europene are rolul de a evidenţia sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus. De asemenea, ea va discuta despre securitatea şi apărarea Europei cu lideri de guvern şi cu cadre militare.

