O greșeală fatală a distrus inima în timpul transplantului

În ajunul Crăciunului, părea că povestea micuțului, alintat „micul războinic” de mama sa, va avea un final fericit. Un băiețel de patru ani din Tirolul de Sud, care s-a înecat într-o piscină, devenise donatorul unui nou cord pentru copilul din Napoli.

Însă, în timpul transportului organului pe calea aeriană, o eroare gravă avea să schimbe totul. Potrivit concluziilor preliminare, inima donatorului a intrat în contact cu gheață carbonică, ceea ce a dus la „înghețarea” acesteia, distrugându-i complet țesuturile.

Cu toate acestea, echipa de medici de la Spitalul Vincenzo Monaldi a decis să încerce transplantul, deoarece inima băiatului fusese deja îndepărtată.

Din păcate, intervenția a eșuat, iar copilul se află, de aproape 60 de zile, într-o stare critică, ținut în viață doar de aparate. Părinților li s-a spus doar că operația nu a reușit.

„Am aflat totul din ziare”, a declarat mama băiatului, Patrizia Mercolino, pentru presa italiană.

Anchetă după ce inima a fost distrusă

Eșecul tragic al transplantului a declanșat o investigație din partea autorităților. Procuratura din Napoli a deschis o anchetă împotriva a șase medici și paramedici implicați în transportul organului.

Cutia frigorifică în care a fost păstrată inima a fost confiscată pentru examinări mai amănunțite.

Cazul a atras atenția întregii națiuni, inclusiv a premierului Italiei, Giorgia Meloni, care a contactat personal familia copilului pentru a-i oferi sprijin. Între timp, căutarea unui nou donator continuă în întreaga Europă, dar timpul este limitat, iar șansele de a găsi un cord compatibil pentru un copil atât de mic sunt extrem de reduse, relatează Stuttgarter Nachrichten.

Opiniile medicilor privind posibilitatea unui nou transplant sunt împărțite

În timp ce Spitalul Pediatric Bambino Gesù din Vatican a concluzionat că riscul unui eșec din cauza posibilelor complicații, precum insuficiența multiplă de organe, este prea mare, medicii de la clinica Monaldi au fost de părere că o altă intervenție ar fi posibilă, dacă s-ar găsi rapid un nou cord de dimensiuni potrivite.

O rază de speranță a apărut pe 17 februarie, când un alt copil de trei ani din Italia a murit de leucemie, iar părinții săi și-au oferit inima pentru transplant. Însă, din nefericire, s-a descoperit că băiatul avea o grupă sangvină diferită, făcând imposibilă utilizarea organului pentru pacientul din Napoli.

Pe 18 februarie, un consiliu format din chirurgi cardiaci din patru spitale italiene a luat o decizie cutremurătoare. După o evaluare detaliată, aceștia au stabilit că starea copilului este atât de gravă, încât o nouă intervenție chirurgicală nu mai este o opțiune viabilă.

Într-un comunicat scurt, aceștia au afirmat: „Pe baza ultimelor investigații, se constată că starea copilului nu este compatibilă cu o nouă transplantare”, a transmis consiliul de chirurgi.

Părinții au fost informați imediat despre această decizie dureroasă.

Mama băiețelului nu renunță

În ciuda veștilor sumbre, Patrizia Mercolino continuă să lupte pentru fiul ei.

„Nu renunț. Nu îmi pierd speranța”, a declarat ea în mai multe interviuri televizate. Într-un gest plin de emoție, de Ziua Îndrăgostiților, ea i-a adus fiului său un ursuleț de pluș uriaș și a lansat un apel către Papa Leon al XIV-lea, sperând să obțină un miracol pentru „micul ei războinic”.

Situația copilului din Napoli reamintește de criza donatorilor de organe din Europa. În Germania, de exemplu, peste 1.100 de pacienți așteaptă un transplant de inimă, potrivit statisticilor recente. Fiecare zi contează pentru acești pacienți, dar și pentru „micul războinic” din Italia, al cărui destin rămâne incert.

