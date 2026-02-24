Explozia s-a produs puțin după miezul nopții, în piața gării Savyolovsky, se arată într-un comunicat publicat de minister pe Telegram. Gara Savyolovsky, situată în nordul Moscovei, este unul dintre principalele noduri feroviare ale capitalei.

🚨 Explosion near Savyolovsky Station in Moscow — bomber and police officer killed An unidentified man detonated an explosive device next to a traffic police vehicle with officers inside in Moscow. The incident occurred around midnight near Savyolovsky railway station — the man… pic.twitter.com/vcwFbWtjGH — NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2026

Atacatorul s-a apropiat de polițiștii rutieri care se aflau în mașina de patrulare, după care dispozitivul exploziv a fost detonat, se arată în comunicat. Ministerul a precizat că atacatorul a murit la fața locului.

Potrivit agenției ruse de stat TASS, mașina de patrulare vizată a fost grav avariată, dar nu a luat foc. Presa locală a publicat imagini care arată un autoturism al poliției cu geamurile sparte în apropierea liniilor de cale ferată.

Zona a fost izolată de poliție, iar mai multe ambulanțe au fost trimise la fața locului.

Около полуночи в районе Савеловского вокзала неизвестный подорвал автомобиль ДПС, находившийся на дежурстве В результате взрыва погиб 34-летний старший лейтенант Госавтоинспекции Денис Братущенко, у него остались жена и двое несовершеннолетних детей.https://t.co/iUULiKjLWP pic.twitter.com/TqyLcXNFU7 — Большой Город (@bg_ru) February 24, 2026

Ministerul a anunțat inițial că autorul fugise. Câteva minute mai târziu, a precizat că bărbatul a fost găsit mort la locul exploziei, după inspectarea zonei și analizarea imaginilor de pe camerele de supraveghere.

Autoritățile nu au dat deocamdată detalii despre explozibil sau despre motivul atacului.

Comitetul de Investigații al Rusiei, instituția care investighează infracțiunile grave, a anunțat că a deschis un dosar pentru tentativă de omor asupra unui membru al forțelor de ordine și pentru deținere ilegală de dispozitive explozive.

🚨🇷🇺 Suicide blast rocks Moscow: What we know so far 👇 An unknown assailant approached a traffic police vehicle, triggering a deadly explosion. One police officer and the attacker are dead. Two other officers were injured and have been rushed to the hospital. Investigators… pic.twitter.com/LZom7nAfMe — Sputnik India (@Sputnik_India) February 24, 2026

În decembrie 2025, doi polițiști au fost uciși într-o explozie în sudul Moscovei, în timp ce încercau să oprească o persoană suspectă lângă mașina lor, în apropierea locului unde un general rus fusese omorât cu câteva zile înainte.

În țara lui Vladimir Putin au avut loc o serie de asasinate ale unor oficiali ai armatei ruse în timpul celor patru ani de război Rusia-Ucraina.

La începutul acestei luni, un important ofițer rus din serviciile de informații militare a fost împușcat de mai multe ori și rănit într-un atac pe care Moscova l-a pus pe seama Kievului.

