Explozia s-a produs puțin după miezul nopții, în piața gării Savyolovsky, se arată într-un comunicat publicat de minister pe Telegram. Gara Savyolovsky, situată în nordul Moscovei, este unul dintre principalele noduri feroviare ale capitalei.

Atacatorul s-a apropiat de polițiștii rutieri care se aflau în mașina de patrulare, după care dispozitivul exploziv a fost detonat, se arată în comunicat. Ministerul a precizat că atacatorul a murit la fața locului.

Potrivit agenției ruse de stat TASS, mașina de patrulare vizată a fost grav avariată, dar nu a luat foc. Presa locală a publicat imagini care arată un autoturism al poliției cu geamurile sparte în apropierea liniilor de cale ferată.

Zona a fost izolată de poliție, iar mai multe ambulanțe au fost trimise la fața locului.

Ministerul a anunțat inițial că autorul fugise. Câteva minute mai târziu, a precizat că bărbatul a fost găsit mort la locul exploziei, după inspectarea zonei și analizarea imaginilor de pe camerele de supraveghere.

Autoritățile nu au dat deocamdată detalii despre explozibil sau despre motivul atacului.

Comitetul de Investigații al Rusiei, instituția care investighează infracțiunile grave, a anunțat că a deschis un dosar pentru tentativă de omor asupra unui membru al forțelor de ordine și pentru deținere ilegală de dispozitive explozive.

În decembrie 2025, doi polițiști au fost uciși într-o explozie în sudul Moscovei, în timp ce încercau să oprească o persoană suspectă lângă mașina lor, în apropierea locului unde un general rus fusese omorât cu câteva zile înainte.

În țara lui Vladimir Putin au avut loc o serie de asasinate ale unor oficiali ai armatei ruse în timpul celor patru ani de război Rusia-Ucraina.

La începutul acestei luni, un important ofițer rus din serviciile de informații militare a fost împușcat de mai multe ori și rănit într-un atac pe care Moscova l-a pus pe seama Kievului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
17.400 de profesori și-au pierdut locurile de muncă în primele șase luni de mandat al Guvernului condus de Ilie Bolojan
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Să vezi și să nu crezi! La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
Să vezi și să nu crezi! La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Unica.ro
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Corina Dănilă, declarație superbă de dragoste pentru soțul ei, Dorin Enache. Ce moment important au sărbătorit cei doi: „Sufletul tău bun...”
Elle.ro
Corina Dănilă, declarație superbă de dragoste pentru soțul ei, Dorin Enache. Ce moment important au sărbătorit cei doi: „Sufletul tău bun...”
gsp
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
GSP.RO
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
Lindsey Vonn, detalii înfiorătoare după externarea din spital: „Sunt în scaun cu rotile, complet imobilizată. Totul a început să moară!”
GSP.RO
Lindsey Vonn, detalii înfiorătoare după externarea din spital: „Sunt în scaun cu rotile, complet imobilizată. Totul a început să moară!”
Parteneri
Trecutul neștiut al Alinei Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism! Imagini rare de la nuntă. Câți ani are, unde lucrează, și cum l-a abordat pe regretatul artist. Ea a făcut primul pas
Libertateapentrufemei.ro
Trecutul neștiut al Alinei Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism! Imagini rare de la nuntă. Câți ani are, unde lucrează, și cum l-a abordat pe regretatul artist. Ea a făcut primul pas
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!
Tvmania.ro
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!

Alte știri

Românii au intrat pe chatul ANAF și au întrebat de toate, despre taxe mai puțin: „Ana, poți să-mi faci cartofi prăjiți?”
Știri România 09:00
Românii au intrat pe chatul ANAF și au întrebat de toate, despre taxe mai puțin: „Ana, poți să-mi faci cartofi prăjiți?”
Ajutorul oferit de România Ucrainei în cei patru ani de război cu Rusia
Analiză
Știri România 09:00
Ajutorul oferit de România Ucrainei în cei patru ani de război cu Rusia
Parteneri
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Adevarul.ro
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Ireal! Asta e România, de fapt! Câți oameni s-au uitat la cel mai așteptat eveniment de la JO 2026
Fanatik.ro
Ireal! Asta e România, de fapt! Câți oameni s-au uitat la cel mai așteptat eveniment de la JO 2026
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Ramona Olaru iubește din nou! Vedeta a publicat primele imagini cu iubitul ei. Cum a fost răsfățată asistenta TV de către partenerul ei. Foto
Elle.ro
Ramona Olaru iubește din nou! Vedeta a publicat primele imagini cu iubitul ei. Cum a fost răsfățată asistenta TV de către partenerul ei. Foto
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner
Viva.ro
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner

Monden

Imagini rare cu Corina Dănilă și soțul ei mai tânăr cu 12 ani. Ce mesaj a transmis pentru Dorin Enache
Stiri Mondene 09:43
Imagini rare cu Corina Dănilă și soțul ei mai tânăr cu 12 ani. Ce mesaj a transmis pentru Dorin Enache
Unde a apărut Cătălin Măruță la două săptămâni după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „M-am trezit la ora 05.00 dimineața”
Stiri Mondene 09:40
Unde a apărut Cătălin Măruță la două săptămâni după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „M-am trezit la ora 05.00 dimineața”
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
ObservatorNews.ro
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, ca Barbie și Ken la botez! Chef de chef cu Florin Salam și Theo Rose, lux, opulență și ținute extravagante. Cum s-a îmbrăcat Bianca, no comment
Libertateapentrufemei.ro
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, ca Barbie și Ken la botez! Chef de chef cu Florin Salam și Theo Rose, lux, opulență și ținute extravagante. Cum s-a îmbrăcat Bianca, no comment
Parteneri
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
GSP.ro
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
GSP.ro
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
Parteneri
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Mediafax.ro
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct la TV. Cristian Preda: „Asta e situațiunea, au ajuns o povară aceste diplome”
Politică 08:48
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct la TV. Cristian Preda: „Asta e situațiunea, au ajuns o povară aceste diplome”
Un lider PSD propune reducerea numărului de parlamentari la 300: „Începem reforma de sus”
Politică 23 feb.
Un lider PSD propune reducerea numărului de parlamentari la 300: „Începem reforma de sus”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Detalii neștiute despre vizita lui Mircea Lucescu la clinica din Belgia: “Este un doctor român! Una dintre somitățile medicinei mondiale”
Fanatik.ro
Detalii neștiute despre vizita lui Mircea Lucescu la clinica din Belgia: “Este un doctor român! Una dintre somitățile medicinei mondiale”
Un îndulcitor comun, care se găsește în produsele ”fără zahăr”, risc crescut de infarct și AVC
Spotmedia.ro
Un îndulcitor comun, care se găsește în produsele ”fără zahăr”, risc crescut de infarct și AVC