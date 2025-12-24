Cei doi ofițeri au decedat din cauza rănilor suferite, alături de o altă persoană aflată în apropiere. Explozia a avut loc în proximitatea locului unde, pe 22 decembrie 2025, un general rus de rang înalt și-a pierdut viața într-un atac cu mașină-capcană. Locotenentul general Fanil Sarvarov a murit după ce un dispozitiv exploziv ascuns sub o mașină a fost detonat.
💥💥Boom in Moscow.— Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) December 22, 2025
russian media confirm: a car explosion targeted a russian general.
Preliminary reports say it was Fanil Sarvarov, head of the Defense Ministrys Operational Preparation Department - a man involved in the war against Ukraine.
The blast happened as he got into… pic.twitter.com/p4HBniY3RW
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei de Investigații, Svetlana Petrenko, a declarat pe Telegram că „la Moscova se investighează un dosar penal privind o tentativă de asasinat asupra unor ofițeri de poliție rutieră”.
Autoritățile continuă cercetările pentru clarificarea circumstanțele acestor atacuri. Ambele incidente au generat o stare de alertă în capitala Rusiei.
