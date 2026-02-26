Oamenii, avertizați să rămână la adăpost

Primele explozii au răsunat în capitala Ucrainei în jurul orei locale 4.00, conform jurnaliștilor Kyiv Independent aflați la fața locului, în timp ce sistemele de apărare aeriană ucrainene au interceptat țintele inamice.

Șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Timur Tkacenko, a declarat că Rusia atacă orașul atât cu rachete balistice, cât și cu drone, îndemnând totodată oamenii să rămână în adăposturi până la ridicarea alertei aeriene.

Primarul Vitali Kliciko a confirmat că sistemele de apărare aeriană sunt active în oraș și a avertizat locuitorii să rămână în locații sigure, în timp ce interceptările continuă.

Canalele de monitorizare au raportat, de asemenea, posibila lansare a unor rachete suplimentare de pe aeronave strategice rusești, sugerând că ar putea urma noi lovituri. Informațiile privind eventualele pagube sau victime în Kiev nu au fost disponibile imediat.

Incendii și mai multe victime

Autoritățile au raportat ulterior distrugeri în mai multe districte din Kiev. Incendii au fost înregistrate la o proprietate privată din districtul Holosiivskyi, în timp ce o casă de locuit cu două etaje a luat foc în districtul Pecherskyi în urma atacului.

În alte regiuni, autoritățile au raportat mai multe victime și daune structurale, pe măsură ce atacul s-a extins dincolo de Capitală.

În Harkov, Rusia a lansat un atac masiv, implicând 17 drone și două rachete, lovind mai multe districte din oraș. Conform autorităților locale, au fost vizate districtele Șevcenkivski, Kiivski, Saltivski și Slobidski.

Un bloc de locuințe a fost avariat în urma atacului, cel puțin 9 persoane fiind rănite, a declarat guvernatorul Oleh Siniehubov. Localitatea învecinată, Rai-Olenivka a fost de asemenea lovită, ridicând numărul total al răniților în toate zonele afectate din regiunea Harkov la cel puțin 14, printre care se numără și un copil.

O nouă rundă de discuții la Geneva

În Zaporojie, guvernatorul regional Ivan Fedorov a declarat că mai multe etaje ale unui bloc de locuințe au luat foc, fiind raportată o persoană blocată în interior. Un centru comercial și o casă privată au fost, de asemenea, avariate în urma atacului. O persoană a fost ucisă și alte opt au fost rănite, una dintre acestea fiind spitalizată.

Între timp, un atac asupra orașului Krivoi Rog a rănit două persoane, inclusiv un bărbat de 89 de ani și o femeie de 82 de ani, a raportat guvernatorul regional Oleksandr Hanza. Atacul a declanșat un incendiu într-un bloc de locuințe.

Această ultimă serie de atacuri împotriva Ucrainei are loc la scurt timp după negocierile de pace de săptămâna trecută dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite, desfășurate la Geneva, în Elveția.

Oficialii americani și ucraineni vor susține o nouă rundă de discuții la Geneva joi, pe 26 februarie, a declarat trimisul special Steve Witkoff într-o intervenție online la conferința Yalta European Strategy.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat joi că o întâlnire între liderul rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu are sens acum, după ce emisarul american pentru pace, Steve Witkoff, a evocat un posibil summit în următoarele trei săptămâni.

