Comandantul Poliției Naționale a Ucrainei, Ivan Vîhivskîi, a anunțat mai devreme că explozia de la Mîkolaiv a avut loc la ora locală 18.10 (şi ora României), „într-o staţie de alimentare cu carburant scoasă din uz”, unde agenţi ai forţelor de ordine şi-au „parcat vehiculele”.

Doi dintre cei şapte poliţişti răniţi se află în „stare gravă”, iar „medici luptă pentru a-i ține în viață”.

🙏 An explosion occurred in Mykolaiv on the territory of a non-working gas station, seven police officers were injured.



The law enforcement officers arrived for a change of duty and parked their cars there. pic.twitter.com/XXFLEJysAf — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) February 23, 2026

Ivan Vîhivskîi a denunțat un „atac ţintit” al „inamicului” cu scopul de a „ucide poliţişti ucraineni” şi a „destabiliza ţara” la patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă. „Alaltăieri, la Liov, a avut loc un atac împotriva unor poliţişti. Asta nu e o coincidenţă”, a subliniat el.

Potrivit Ukrainska Pravda, o explozie a avut loc luni seara, în jurul orei 20:30, și în incinta unei secții de poliție din orașul Dnipro. Acest atac nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale.

Serviciul de Securitate al Ucrainei consideră aceste atacuri drept teroriste.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, o poliţistă în vârstă de 23 de ani a fost ucisă, iar alte 25 de persoane au fost rănite în explozii produse la Liov.

Potrivit parchetului regional, poliţia a fost apelată în jurul orei locale 00.30 peentru o spargere într-un magazin.

O explozie a avut loc la sosirea unei patrule, urmată de o altă explozie la sosirea celei de-a doua patrule.

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, „mai mulţi suspecţi” au fost arestaţi în urma „atacului terorist” de la Liov.

Ministrul ucrainean de interne Ihor Klîmenko a declarat la rândul lui că „totul sugerează” că Rusia se află în spatele atacului de la Liov.

„Nu este prima oară când inamicul întinde în mod deliberat capcane letale forţelor de ordine ucrainene şi recrutează, pentru asta, proprii noştri cetăţeni”, a declarat el.

De la declanșarea războiului la scară largă împotriva Ucrainei, la 24 februatie 2022, militari sau oficiali ucraineni au fost ţinta unor explozii, în mai multe rânduri, departe de front.

