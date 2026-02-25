Kemlinul invocă tot felul de pretexte pentru a prelungi discuțiile cu SUA și războiul în Ucraina

Dmitri Peskov a susținut că Vladimir Putin nu se poate întâlni cu Volodimir Zelenski și a invocat drept pretext unele declarații făcute de președintele ucrainean.

„În ceea ce privește posibilitatea organizării unei întâlniri între președintele rus și Zelenski, ei bine, pentru moment, să ne limităm la a ne aminti de declarațiile sale recente. Și să ne punem întrebarea: are sens să organizăm un summit dacă regimul de la Kiev menține în continuare această poziție?”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

Volodimir Zelenski a reiterat săptămâna aceasta că singura modalitate de a forța armata rusă să se retragă din Ucraina este creșterea presiunii economice și militare asupra regimului de la Moscova. În caz contrar, Vladimir Putin va continua războiul dincolo de teritoriul ucrainean.

Șeful statului ucrainean a mai spus că speră ca administrația Trump să se pronunțe în cadrul următoarei runde de negocieri trilaterale cu privire la invitația adresată liderului autoritar rus de a se întâlni și de a discuta direct despre modalitățile de a pune capăt războiului.

Două chestiuni-cheie care nu pot fi soluționate

Zelenski a subliniat, de asemenea, că principalul punct de dezacord pentru oprirea războiului este chestiunea teritorială, care include cererea Kremlinului de a obține în întregime regiunea Donețk, unde restul teritoriului ucrainean este protejat de o „centură de fortărețe” râvnită de Moscova, precum și viitorul statut al centralei nucleare din Zaporojie, aflată în prezent sub ocupație rusă.

Președintele ucrainean a avertizat totodată că Rusia „se joacă” cu Statele Unite, prefăcându-se că este angajată într-un proces de negocieri și neavând nicio intenție reală de a pune capăt războiului.

Kremlinul a recunoscut miercuri că „problema teritorială” este cea mai complicată chestiune în negocierile de pace cu privire la Ucraina și a preconizat ca discuțiile să fie reluate la începutul lunii martie.

„Problema teritorială este cea mai complexă și, bineînțeles, orice întâlnire serioasă trebuie să fie precedată de o muncă temeinică la nivel de experți”, a insistat Peskov, refuzând astfel voalat posibilitatea organizării unor summituri bilaterale sau trilaterale la cel mai înalt nivel de reprezentare.

SUA insistă pentru o întrevedere între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin

Steve Witkoff a declarat acum trei zile că o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea avea loc în următoarele trei săptămâni cu posibilitatea participării președintelui american Donald Trump.

„Noi, împreună cu Jared Kushner, sperăm că propunerile pe care le-am pus pe masă vor aduce părțile împreună în următoarele trei săptămâni și ar putea duce la un summit între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Ar putea fi o întâlnire trilaterală cu participarea președintelui Donald Trump. Vom vedea”, a spus Steve Witkoff într-un interviu acordat pentru Fox News.

Ultimele discuții trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia au avut loc la Geneva, pe 17-18 februarie, iar, potrivit Axios, discuțiile „au intrat în impas” din cauza poziției părții agresoare, Rusia, care vine cu tot mai multe cereri.

Zelenski și Trump au discutat la telefon înainte de întâlnirea bilaterală de la Geneva

Între timp, Volodimir Zelenski și Donald Trump au purtat o conversație telefonică miercuri, la care au asistat Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american.

„Echipele noastre lucrează intens și le-am mulțumit pentru toată munca lor și pentru implicarea lor activă în negocieri și eforturile de a pune capăt războiului”, a transmis Zelenski prin intermediul contului său de X.

„Am discutat despre problemele pe care reprezentanții noștri le vor aborda mâine la Geneva în timpul întâlnirii bilaterale, precum și despre pregătirile pentru următoarea întâlnire (…) în format trilateral, la începutul lunii martie.

Ne așteptăm ca această întâlnire să creeze o oportunitate de a muta discuțiile la nivel de lideri de stat. Președintele Trump susține această suită de pași. Aceasta este singura modalitate de a rezolva toate problemele complexe și sensibile și de a pune capăt definitiv războiului”, a precizat președintele ucrainean.

Această discuţie telefonică are loc înaintea unei întâlniri, joi, la Geneva, între negociatorul-şef ucrainean Rustem Umerov şi emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner.