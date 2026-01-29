„Eram datori față de bănci și companii de energie”

Fraser și Rachel, împreună cu fiica lor Grace și fiul lor Alfie, trăiesc o viață independentă de rețelele de utilități publice, învățând să se bazeze pe propriile resurse.

Noi, Fraser și Rachael, locuim izolați de la rețeaua electrică în Lincolnshire, Marea Britanie, împreună cu cei doi copii ai noștri. Stăm într-o pădure, folosim energia solară pentru electricitate, recoltăm și filtrăm apa de ploaie și cultivăm o cantitate tot mai mare din propria noastră hrană.

„Deși amândurora ne-a plăcut întotdeauna să petrecem timp în natură, inițial nu am plănuit ca viața noastră împreună să fie izolată de rețeaua electrică. Ca mulți alții, am economisit un avans pentru o casă și am cumpărat un mic bungalou pe care l-am renovat. Cu toate acestea, din ce în ce mai frustrați de faptul că eram datori față de bănci și companii de energie, am decis să ne vindem casa, să ne achităm datoriile și să folosim banii rămași pentru a ne amenaja viața izolată de rețea”, explică cei doi soți.

Au cumpărat terenul cu 17.000 de euro

Totul a început acum 12 ani, când Fraser și Rachel, atunci în vârstă de 20 de ani, au cumpărat terenul, după ce au văzut anunț în ziar, pentru suma de 15.500 de lire sterline, circa 17.000 de euro.

Deși prețul era atractiv, terenul nu oferea niciun confort, fiind descris de ei drept „o mocirlă înghețată”.

Casa mobilă pe care o achiziționaseră pentru a începe o viață simplă s-a scufundat în noroi chiar în ziua mutării.

Prima noapte au dormit în mașină, alături de câinii lor

Lipsiți de apă curentă, căldură și electricitate, au fost nevoiți să petreacă prima noapte dormind în mașină, alături de câinii lor.

„A fost extrem de greu la început”, a declarat Rachel pentru comunitatea lor de pe YouTube, de 33.500 de abonați.

Se încălzeau de la cuptor

Singura sursă de căldură pe care o aveam era cuptorul.

În primele zile, frigiderul s-a stricat, iar cei doi soți au fost nevoiți să folosească o ladă frigorifică pentru a păstra alimentele.

Chiar și toaleta era o provocare. „Trebuia să săpăm câte două gropi pe zi în pădure”, a povestit Rachel.

Sistem de energie solară proiectat de ei

Cu toate acestea, cu răbdare și perseverență, familia a reușit să-și transforme viața. La 10 luni după nașterea fetiței lor, au pus în funcțiune un sistem solar proiectat chiar de ei, care le-a permis accesul permanent la apă curentă și electricitate.

Când Alfie, mezinul familiei, a început diversificarea alimentației, aceștia au reușit să recolteze primele legume cultivate în propria lor seră.

Astăzi, terenul familiei este un adevărat paradis autosustenabil, un iaz artificial pentru colectarea apei de ploaie.

Casa de vis

În plus, Fraser și Rachel construiesc acum casa visurilor lor pe acest teren, iar experiența lor unică este împărtășită pe site-ul lor, theoffgridfamily.co.uk.

„A meritat tot efortul, aș face-o din nou fără să stau pe gânduri”, a adăugat Rachel, explicând cum a învățat să aprecieze fiecare pas al acestei călătorii.

De când ne-am mutat în afara rețelei electrice, am avut doi copii, pe Grace și Albie. Credem cu tărie în beneficiile pe care le aduce viața într-o pădure copiilor noștri și suntem încântați că aceștia cresc în spațiu, libertate și o conexiune puternică cu natura.

